Компактная и легкая, эргономичный выступ для удобного захвата

Датчик изображения APS-C разрешением 24,1 МП: отличное качество изображения с малой глубиной резкости

Автофокус Dual Pixel CMOS AF с распознаванием людей (лицо, глаза, голова, корпус)

Разъем 3.5 мм для подключения внешнего микрофона

Bluetooth и Wi-Fi: удобное соединение между камерой и мобильным устройством

Зарядка через USB: удобная зарядка с помощью кабеля USB

Не упускайте момент

Оцените высокую точность профессионального уровня. Благодаря мощной технологии автофокусировки Dual Pixel CMOS, функции серийной съемки и функции видеосъемки в формате 4K камера EOS R100 распознает человека в кадре, чтобы запечатлеть нужный момент. Сохраняйте фокус и снимайте идеальные моменты

Раскройте свой творческий потенциал без лишних усилий

Вам не нужно быть экспертом, чтобы получить желаемый кадр. Функция творческого помощника позволит легко вносить изменения и выбирать желаемый эффект. Достигайте исключительных результатов и развивайте свои навыки.

Легкое подключение

Подключите камеру EOS R100 к смартфону с помощью приложения Camera Connect для передачи фотографий и видео и удаленной съемки. Благодаря автоматической передаче вы сможете легко делиться своими событиями с семьей, друзьями или в социальных сетях.

В любой момент

Благодаря пользовательскому интерфейсу с подсказками, тактильным кнопкам и дискам управления камера EOS R100 обеспечивает удобство съемки. Достаточно компактная и легкая, чтобы без труда носить с собой.