Ключевые характеристики

Многослойная матрица 24 Мп с обратной подсветкой (BSI Stacked CMOS)

Серийная съемка до 40 кадров/с (электронный затвор) или 12 к/с (механический затвор)

Очень быстрый электронный затвор: синхронизация со вспышкой при выдержке 1/400 с, минимальная выдержка 1/64 000 с.

Запись RAW видео 6K 60р на карту памяти (12 бит, без кропа)

4К видео с профилем C-Log2 до 120 кадров/с (10 бит 4:2:2, без кропа)

Матричный стабилизатор изображения с эффективностью до 8.5 ступеней

Предзапись 0.5 с (20 кадров) до нажатия на спуск (JPEG и RAW), 3 / 5 с для видео

Управление автофокусом с помощью глаз (Eye Control AF)

Крестообразные датчики автофокуса Cross-type Dual Pixel AF

Распознавание действия на базе ИИ (Action Priority AF, футбол / волейбол / баскетбол)

Подавление шума и увеличение разрешения на базе ИИ (из меню просмотра)

Видоискатель 9.44 млн. точек, увеличение 0.9x, частота обновления 60 или 120 Гц

2 гнезда для карт памяти CFexpress Type B

Порт 2.5G BASE-T Ethernet – быстрое и стабильное подключение к сетям для передачи файлов, а также для дистанционного управления.

Творчество с помощью технологий

Еще с 1989 года флагманские камеры серии Canon EOS-1 остаются превосходным выбором для профессиональной фотосъемки спорта, новостей и динамичных сюжетов. EOS R1 вобрала в себя 35 лет эволюции и является нашей текущей флагманской камерой, создающей задел на будущее.

Впечатляющее качество изображения

Новый 24-мегапиксельный датчик изображения обеспечивает потрясающие результаты. Молниеносный многослойный датчик CMOS обеспечит необходимую светочувствительность при слабом освещении. Фильтр нижних частот с разделением по 16 точкам нивелирует эффект муара и ложные цвета, вместе с тем обеспечивая достаточно высокую детализацию и разрешение.

Высокоскоростной электронный затвор

Благодаря новой многослойной архитектуре матрицы скорость считывания электронного затвора выросла более чем в 2 раза: от приблизительно 1/180 c (у EOS R3) до 1/400 с. Это время, за которое обе шторки электронного затвора полностью проходят всю матрицу, даже превосходит скорость работы традиционного механического затвора (1/200 с или 1/320 с – при выборе электронной передней шторки). Эти цифры означают, вы можете снимать с полностью бесшумным электронным затвором, не опасаясь появления артефактов (искривления прямых линий), и даже использовать вспышку. Электронный затвор приятен еще и тем, что практически не имеет ресурса: вы сможете сделать миллионы снимков, не опасаясь отказа камеры.

Интеллектуальная автофокусировка Dual Pixel Intelligent AF

Автофокус нового поколения – это фазовые датчики Dual Pixel, покрывающие 100% кадра + распознавание объектов на основе машинного обучения, за которое отвечает отдельный процессор Digic Accelerator. Оцените точное отслеживание людей, животных и других объектов, даже если они на время скрываются из вида. Впервые в камерах Canon EOS R здесь применены датчики крестового типа, который чувствительны и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях для еще более точного результата.

* Датчики крестового типа не работают при записи видео, а также при выборе высокоскоростной серийной съемки со следящим АФ)

Режиме приоритета действия Action Priority AF

Камера не только распознает тела спортсменов в виде детального скелета (голова, руки, ноги, туловище), но и понимает, что именно они делают (пас, подбор, удар по мячу и так далее). Это позволяет точнее предсказать дистанцию и сфокусироваться максимально точно.

* На момент выпуска функция доступна для 3 видов спорта: футбол, волейбол и баскетбол

Автофокусировка с управлением движением глаза

Eye-control AF – уникальная для камер Canon функция автофокусировки. Она позволяет камере точно определить, куда вы смотрите, и соответствующим образом переместить активную точку автофокусировки. Это реализуется с помощью инфракрасной светодиодной подсветки и специального сенсора с разрешением 307 000 точек, расположенных внутри колодца видоискателя При полунажатии на спуск рамка автофокуса переносится в эту область. Второе поколение Eye-control AF работает в 2 раза точнее первого, которое было представлено в Canon EOS R3.

Настраиваемая серийная съемка со скоростью до 40 кадров/с

Максимальная скорость фотографирования при использовании механического затвора составляет 12 кадров/с, а при использовании электронного – 30 кадров/с. Однако не всем фотографам и не для всех сюжетов требуется столь высокая скорость. Поэтому вы можете задать точное количество кадров, которое вам требуется, будь то, к примеру, 5, 10, 12, 15, 20 или 30 кадров/с.

Функция предварительной записи (Pre-Capture)

При активации данной функции через меню камеры, EOS R1 начинает вести съемку сразу при полунажатии на спусковую кнопку и сохраняет последние 20 снимков, сделанных за полсекунды до полного нажатия на спуск (плюс все снимки серии, сделанные после полного нажатия). Эта функция работает в любом формате изображения: JPEG, HEIF, RAW, а также при записи видео.

Плавность и стабилизация

Улучшенный встроенный стабилизатор EOS R1 с эффектом 8.5 ступени экспозиции сгладит любое непреднамеренное движение камеры при съемке с рук. Стабилизатор в камере работает совместно со стабилизатором в объективе. Видео получатся настолько плавными, словно съемка ведется с подвеса или тележки.

Шумоподавление и масштабирование на базе ИИ прямо внутри камеры

При съемке с высоким ISO или в тех случаях, когда вам нужно увеличить кадр до 96 Мп. для последующего кадрирования его наиболее интересной части, вы можете воспользоваться встроенными возможностями обработки снимков с помощью нейросетей. Для активации необходимо выбрать изображение в меню просмотра, а затем подождать несколько секунд. Готовый результат можно сразу же опубликовать в сети или показать заказчику.

Внутренняя запись 6K RAW до 60р

Используйте всю ширину датчика изображения EOS R1 для создания фантастических видео 6K с высокой детализацией и возможностью обрезки на этапе редактирования. Камера четко запечатлеет даже движущиеся объекты и плавно передаст ощущение движения. Глубина цвета 12 бит обеспечивает плавную градацию оттенков и широкий динамический диапазон.

Фото и видео. Как раздельно, так и одновременно

Предназначена для профессиональной гибридной съемки на мероприятиях. При включенной функции двойной съемки и записи видео Full HD с нажатием кнопки спуска затвора EOS R1 создает фотографии JPG разрешением 5616x3168 пикселей (17 МП) со скоростью до 10 кадров/сек. и тем же показателем выдержки — все это без прерывания видеозаписи.

Целый ряд современных интерфейсов подключения

Первыми отправляйте изображения и видео заказчику. Камера EOS R1 предлагает широкий спектр возможностей подключения и высокую скорость передачи данных, необходимые для того, чтобы вы оставались на шаг впереди конкурентов. 802.11ax и MIMO: EOS R1 предлагает невероятно стабильное беспроводное подключение благодаря Wi-Fi 6E (зависит от региона) и встроенным антеннам MIMO. Для еще более надежного соединения используйте 2.5G BASE-T Ethernet порт.

Приложение Camera Connect

Разместите EOS R1 желаемым образом и управляйте ей дистанционно с мобильного устройства, подключенного через беспроводную сеть или по USB.