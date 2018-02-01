Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 4000D Kit EF-S 18-55mm III
Код товара : УТ-00023568
Артикул : # 3011C003
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
58
Объектив
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
Оптический зум
3х
Стабилизатор изображения
нет (наличие зависит от модели объектива)
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10 кадров
Размер фотоизображения
JPEG: 5184 х 3456 (3:2), 4608 х 3456 (4:3), 5184 х 2912 (16:9), 3456 х 3456 (1:1) и менее, RAW: 5184 х 3456
Баланс белого
авто, 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2000 - 10 000 К)
Серийная съемка
3 кадра/с, до заполнения карты в JPEG Fine, 6 кадров в RAW
Съёмка видео
Формат записи звука
Linear PCM
Видеосъемка
Full HD 30p
Фокусировка
Функции автофокуса
TTL, фазовый, 9 точек (1 перекрестного типа в центре, от f/5.6), чувствительность: 0-18 EV (центр. точка), 1-18 EV (другие точки), в Live View: контрастный автофокус, EV 1-18
Матрица
Датчик изображения
22.3 x 14.9 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 – 6400 с расширением до H: 12800
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
18
Прочие особенности
Дата анонса
01.02.2018
Комплектация
аккумулятор LP-E10, зарядное устройство LC-E10E, ремень EW-400D, наглазник Ef, руководство по началу работы
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер, 63 зоны: оценочный, частичный (10%), центрально-взвешенный; в режиме Live View: 315 зон
Брекетинг экспозиции
3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 EV
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
оптический на основе пентазеркала, охват прибл. 95%, увеличение 0.8х (с объективом 50мм, фокусировка на бесконечность)
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC или SDXC
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Процессор
Процессор
Digic 4+
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E10 (прибл. 500 снимков по стандарту CIPA)
Физические характеристики
Вес
436 г (по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти)
Размеры товара
129 x 101.6 x 77.1 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
вспышки Speedlite серии EX и другие совместимые, через «горячий башмак»
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Невероятные фотографии, кинематографичные видео
Легко создавайте потрясающие изображения с естественным размытием заднего плана даже в сложных условиях освещения с помощью 18-мегапиксельного датчика изображения, область покрытия которого до 19 раз больше, чем у многих смартфонов**.
Претворите свои истории в жизнь
Превращайте моменты вдохновения в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.
Публикация в социальных сетях и удаленная съемка
Мгновенно переносите фотографии и видео на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi* и приложения Canon Connect.
Творчество без лишних усилий
Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму. Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров.
Обучайтесь во время съемки
Получайте простые советы по использованию цифровой зеркальной камеры с помощью приложения Canon Photo Companion (доступно для загрузки на Android и iOS). Пробуйте разные объективы и аксессуары и возьмите ручное управление на себя, когда будете готовы.
Уверенная съемка
Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Легко выбирайте композицию кадра в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 6,8 см.