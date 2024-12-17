Невероятные фотографии, кинематографичные видео

Легко создавайте потрясающие изображения с естественным размытием заднего плана даже в сложных условиях освещения с помощью 18-мегапиксельного датчика изображения, область покрытия которого до 19 раз больше, чем у многих смартфонов**.

Претворите свои истории в жизнь

Превращайте моменты вдохновения в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.

Публикация в социальных сетях и удаленная съемка

Мгновенно переносите фотографии и видео на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi* и приложения Canon Connect.

Творчество без лишних усилий

Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму. Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров.

Обучайтесь во время съемки

Получайте простые советы по использованию цифровой зеркальной камеры с помощью приложения Canon Photo Companion (доступно для загрузки на Android и iOS). Пробуйте разные объективы и аксессуары и возьмите ручное управление на себя, когда будете готовы.

Уверенная съемка

Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Легко выбирайте композицию кадра в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 6,8 см.