Маленький корпус, большие возможности

Портативная камера EOS 250D оснащена 24,1-мегапиксельным датчиком изображения и процессором обработки изображений DIGIC 8 для получения превосходных результатов на ходу. Оптический видоискатель четко передает изображение окружающего мира в режиме реального времени.

Компактная цифровая зеркальная камера

EOS 250D — самая легкая в мире цифровая зеркальная камера с поворотным экраном*, которую можно брать с собой, куда бы вы ни отправились, для получения превосходных результатов в любых условиях.

Потрясающие изображения с высоким разрешением и видео 4K

Создавайте 24,1-мегапиксельные фотографии и видеоролики в формате 4K с невероятной детализацией и насыщенными цветами. Датчик изображения размера APS-C и процессор DIGIC 8 обеспечивают отличные результаты даже при слабом освещении.

Постоянный доступ

С легкостью делитесь изображениями с друзьями и близкими — просто подключите камеру EOS 250D к смартфону или планшетному компьютеру* по Bluetooth**, и встроенный в камеру модуль Wi-Fi сделает остальное.

Точная фокусировка, высокий уровень детализации

Создавайте четкие снимки, выполняя съемку со скоростью 5 кадров/сек. с оптическим видоискателем или используя систему Dual Pixel CMOS AF в режиме Live View с автофокусировкой на глазах.

Простая или продвинутая съемка?

Наслаждайтесь удобством съемки простым наведением, а интерфейс с подсказками и режим «Творческий помощник» помогут вам раскрыть свой творческий потенциал. Поворотный сенсорный экран упрощает создание селфи и съемку с неудобных ракурсов.

*250D — это самая легкая в мире камера среди всех однообъективных цифровых зеркальных камер с датчиком APS-C и поворотным ЖК-экраном. Включая аккумулятор и карту памяти; в соответствии с рекомендациями CIPA. По состоянию на 9 апреля 2019 г. (по данным исследования Canon).

**Смартфон или планшет должны поддерживать Bluetooth версии 4.0 или выше. Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)

***Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Характеристики