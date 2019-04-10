Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit 18-55mm DC III, черный
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Описание
Маленький корпус, большие возможности
Портативная камера EOS 250D оснащена 24,1-мегапиксельным датчиком изображения и процессором обработки изображений DIGIC 8 для получения превосходных результатов на ходу. Оптический видоискатель четко передает изображение окружающего мира в режиме реального времени.
Компактная цифровая зеркальная камера
EOS 250D — самая легкая в мире цифровая зеркальная камера с поворотным экраном*, которую можно брать с собой, куда бы вы ни отправились, для получения превосходных результатов в любых условиях.
Потрясающие изображения с высоким разрешением и видео 4K
Создавайте 24,1-мегапиксельные фотографии и видеоролики в формате 4K с невероятной детализацией и насыщенными цветами. Датчик изображения размера APS-C и процессор DIGIC 8 обеспечивают отличные результаты даже при слабом освещении.
Постоянный доступ
С легкостью делитесь изображениями с друзьями и близкими — просто подключите камеру EOS 250D к смартфону или планшетному компьютеру* по Bluetooth**, и встроенный в камеру модуль Wi-Fi сделает остальное.
Точная фокусировка, высокий уровень детализации
Создавайте четкие снимки, выполняя съемку со скоростью 5 кадров/сек. с оптическим видоискателем или используя систему Dual Pixel CMOS AF в режиме Live View с автофокусировкой на глазах.
Простая или продвинутая съемка?
Наслаждайтесь удобством съемки простым наведением, а интерфейс с подсказками и режим «Творческий помощник» помогут вам раскрыть свой творческий потенциал. Поворотный сенсорный экран упрощает создание селфи и съемку с неудобных ракурсов.
*250D — это самая легкая в мире камера среди всех однообъективных цифровых зеркальных камер с датчиком APS-C и поворотным ЖК-экраном. Включая аккумулятор и карту памяти; в соответствии с рекомендациями CIPA. По состоянию на 9 апреля 2019 г. (по данным исследования Canon).
**Смартфон или планшет должны поддерживать Bluetooth версии 4.0 или выше. Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)
***Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.
Характеристики
- Объектив
- Оптический зум: 3х
- Объектив: EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III
- Стабилизатор изображения: нет (зависит от объектива)
- Диаметр светофильтра: 58 мм
- Матрица
- Датчик изображения: 22.3 x 14.9 мм CMOS
- Число эффективных пикселей: 24.2 млн.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: фото: ISO 100 - 25 600 c расширением до 51 200; видео: ISO 100 - 12 800 с расширением до 25 600, 4K видео: до 6400
- Процессор
- Тип: Digic 8
- Фотосъёмка
- Цифровой зум: нет
- Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)
- Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
- Серийная съемка: до 5 кадров/с
- Цветовое пространство: sRGB, AdobeRGB
- Автоспуск: 2 с, 10 с
- Размер фотоизображения: 6000 x 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1); RAW: 6000 x 4000
- Одновременная съемка фото и видео: нет
- Интервальная съемка: цейтраферная видеосъемка с автоматическим созданием видеоролика (4К)
- Съёмка видео
- Видеосъемка: 4K UHD, 24 или 25 кадров/с (кроп-фактор 2.7х от 35 мм, без Dual Pixel AF), Full HD 60 кадров/с (кроп-фактор 1.6х от 35 мм, Dual Pixel AF, фокусировка по глазам)
- Разрешение видеозаписи: 3840 х 2160: 23.98 или 25 кадров/с, 1920 x 1080: 59,94; 50; 29,97; 25, 23,98 кадров/с; 1280 x 720: 59,94; 50; 29,97; 25 кадров/с
- Формат видеозаписи: MP4 (MPEG-4 AVC / H.264 IPB), интервальная видеосъмка: MOV (H.264 All-I)
- Продолжительность видео: 29 мин. 59 с.
- Формат записи звука: Linear PCM / AAC
- Средний битрейт: нет данных
- Минимальная освещенность: нет данных
- Управление эскпозицией
- Выдержка: 1/4000 - 30 с, ручная (bulb)
- Замер экспозиции: TTL-замер, двухслойный датчик, 63 сегмента (видоискатель) или 384 зоны (LiveView): оценочный, частичный, точечный, центрально-взвешенный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/-5.0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV (можно сочетать с автоматическим брекетингом)
- Брекетинг экспозиции: 3 кадра +/- 2 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени
- Фокусировка
- Автофокус: через видоискатель: с определением фаз, 9 точек (центральная крестового типа с повышенной чувствительностью при f/2.8); в режиме Live View: 143 точки, технология Dual Pixel CMOS, чувствительность от EV -0.5 (видоискатель) или от EV -4 (ЖК-экран)
- Ручная фокусировка: есть
- Вспышка
- Встроенная вспышка: есть, в.ч. 9.8 (м), X-синхронизация 1/200 c
- Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Canon Speedlite серии EX и совместимых (внимание: отсутствует центральный контакт)
- Видоискатель и дисплей
- Дисплей: 3 дюйма (7.7 см) ЖК TFT с переменным углом наклона, 1.04 млн. точек, сенсорный
- Видоискатель: оптический, пентазеркало, охват прибл. 95% кадра, увеличение 0.87x, вынесенная окулярная точка: прибл. 19 мм
- Диоптрийная коррекция: от -3 до +1 диоптрии
- Память и интерфейсы
- Карта памяти: SD, SDHC или SDXC (UHS-I), 1 слот
- Связь с компьютером: USB 2.0
- Видео выход: HDMI mini C
- Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм (стерео)
- Встроенная память: нет
- Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11b / g / n (частотный диапазон 2,4 ГГц), Bluetooth 4.1 LE
- Источники питания
- Питание: литий-ионный аккумулятор LP-E17, приблизительно 1070 кадров по стандарту CIPA (320 кадров в режиме Live View)
- Физические характеристики
- Вес: 449 г (с аккумулятором и картой памяти)
- Размеры: 122.4 х 92.6 х 69.8 мм
- Прочие особенности
- Дата анонса: 10.04.2019 г.
- Комплектация: объектив EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 DC III, наглазник EF, крышка корпуса R-F-3, ремень EW-400D, зарядное устройство LC-E17, аккумулятор LP-E17, кабель питания, руководство
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