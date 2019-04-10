Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 250D Kit 18-55mm IS STM, черный
Код товара : УТ-00060317
Артикул : # 3454C002
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
58
Объектив
EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM
Оптический зум
3х
Стабилизатор изображения
оптический, в объективе
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с
Размер фотоизображения
6000 x 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1); RAW: 6000 x 4000
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
Серийная съемка
до 5 кадров/с
Съёмка видео
Формат записи звука
Linear PCM / AAC
Видеосъемка
4K UHD, 24 или 25 кадров/с (кроп-фактор 2.7х от 35 мм, без Dual Pixel AF), Full HD 60 кадров/с (кроп-фактор 1.6х от 35 мм, Dual Pixel AF, фокусировка по глазам)
Фокусировка
Функции автофокуса
через видоискатель: с определением фаз, 9 точек (центральная крестового типа с повышенной чувствительностью при f/2.8); в режиме Live View: 143 точки, технология Dual Pixel CMOS, чувствительность от EV -0.5 (видоискатель) или от EV -4 (ЖК-экран)
Матрица
Датчик изображения
22.3 x 14.9 мм CMOS
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 25 600 c расширением до 51 200; видео: ISO 100 - 12 800 с расширением до 25 600, 4K видео: до 6400
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Прочие особенности
Дата анонса
10.04.2019
Комплектация
объектив EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM, наглазник EF, крышка корпуса R-F-3, ремень EW-400D, зарядное устройство LC-E17, аккумулятор LP-E17, кабель питания, руководство
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер, двухслойный датчик, 63 сегмента (видоискатель) или 384 зоны (LiveView): оценочный, частичный, точечный, центрально-взвешенный
Брекетинг экспозиции
3 кадра +/- 2 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -3 до +1 диоптрии
Видоискатель
оптический, пентазеркало, охват прибл. 95% кадра, увеличение 0.87x, вынесенная окулярная точка: прибл. 19 мм
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Карта памяти
SD, SDHC или SDXC (UHS-I), 1 слот
Процессор
Процессор
Digic 8
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E17, приблизительно 1070 кадров по стандарту CIPA (320 кадров в режиме Live View)
Физические характеристики
Вес
449 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
122.4 х 92.6 х 69.8 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Canon Speedlite серии EX и совместимых (внимание: отсутствует центральный контакт)
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Маленький корпус, большие возможности
Портативная камера EOS 250D оснащена 24,1-мегапиксельным датчиком изображения и процессором обработки изображений DIGIC 8 для получения превосходных результатов на ходу. Оптический видоискатель четко передает изображение окружающего мира в режиме реального времени.
Компактная цифровая зеркальная камера
EOS 250D — самая легкая в мире цифровая зеркальная камера с поворотным экраном*, которую можно брать с собой, куда бы вы ни отправились, для получения превосходных результатов в любых условиях.
Потрясающие изображения с высоким разрешением и видео 4K
Создавайте 24,1-мегапиксельные фотографии и видеоролики в формате 4K с невероятной детализацией и насыщенными цветами. Датчик изображения размера APS-C и процессор DIGIC 8 обеспечивают отличные результаты даже при слабом освещении.
Постоянный доступ
С легкостью делитесь изображениями с друзьями и близкими — просто подключите камеру EOS 250D к смартфону или планшетному компьютеру* по Bluetooth**, и встроенный в камеру модуль Wi-Fi сделает остальное.
Точная фокусировка, высокий уровень детализации
Создавайте четкие снимки, выполняя съемку со скоростью 5 кадров/сек. с оптическим видоискателем или используя систему Dual Pixel CMOS AF в режиме Live View с автофокусировкой на глазах.
Простая или продвинутая съемка?
Наслаждайтесь удобством съемки простым наведением, а интерфейс с подсказками и режим «Творческий помощник» помогут вам раскрыть свой творческий потенциал. Поворотный сенсорный экран упрощает создание селфи и съемку с неудобных ракурсов.
*250D — это самая легкая в мире камера среди всех однообъективных цифровых зеркальных камер с датчиком APS-C и поворотным ЖК-экраном. Включая аккумулятор и карту памяти; в соответствии с рекомендациями CIPA. По состоянию на 9 апреля 2019 г. (по данным исследования Canon).
**Смартфон или планшет должны поддерживать Bluetooth версии 4.0 или выше. Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)
***Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.