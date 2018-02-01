Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55mm IS II
Код товара : УТ-00060912
Артикул : # 2728C003
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
58
Объектив
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Оптический зум
3х
Стабилизатор изображения
оптический, в объективе
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10 кадров
Размер фотоизображения
JPEG: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее, RAW: 6000 х 4000
Баланс белого
авто, 6 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2000 - 10 000 К)
Серийная съемка
3 кадра/с, до 150 кадров в JPEG Fine, 11 кадров в RAW
Съёмка видео
Формат записи звука
Linear PCM
Видеосъемка
Full HD 30p
Фокусировка
Функции автофокуса
TTL, фазовый, 9 точек (1 перекрестного типа в центре, от f/5.6), чувствительность: 0-18 EV (центр. точка), 1-18 EV (другие точки), в Live View: контрастный автофокус, EV 1-18
Матрица
Датчик изображения
22.3 x 14.9 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 – 6400 с расширением до H: 12800
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.1
Прочие особенности
Дата анонса
01.02.2018
Комплектация
аккумулятор LP-E10, зарядное устройство LC-E10E, ремень EW-400D, наглазник Ef, руководство по началу работы
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер, 63 зоны: оценочный, частичный (10%), центрально-взвешенный; в режиме Live View: 315 зон
Брекетинг экспозиции
3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
От -2,5 до 0,5 м⁻¹ (диоптрии)
Видоискатель
оптический на основе пентазеркала, охват прибл. 95%, увеличение 0.8х (с объективом 50мм, фокусировка на бесконечность)
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC или SDXC
Процессор
Процессор
Digic 4+
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E10 (прибл. 500 снимков по стандарту CIPA)
Физические характеристики
Вес
475 г (по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти)
Размеры товара
129 x 101.3 x 77.6 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
вспышки Speedlite серии EX и другие совместимые, через «горячий башмак»
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Прекрасные фотографии, кинематографичные видео
Выйдите на новый уровень: датчик изображения 24,1 мегапикселя с областью покрытия в 19 раз большей, чем у смартфонов*** позволит создавать истории с красивым размытием заднего плана даже в условиях слабого освещения.
Творчество без лишних усилий
Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров. Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму.
Воплотите повседневные моменты в жизнь вместе с EOS 2000D
Превращайте спонтанные события в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.
Уверенная съемка
Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Наслаждайтесь удобством выбора композиции в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 7,5 см.
Удобная передача данных и удаленная съемка
Мгновенно переносите истории на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.