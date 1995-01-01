Совместимые камеры: все камеры EOS с наглазником типа Eg
EOS-1D Mark IV, EOS-1D X
EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark IV, EOS 5DS, EOS 5DS R
EOS 7D, EOS 7D Mark II, EOS 70D
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.