Наглазник Canon Eg Eyecup для EOS 1D X, 5DS, 5DS R, 7D Mk II и др.



Код товара: 00000050529 Артикул: 1889B001 Код товара: 00000050529 Артикул: 1889B001 Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Описание Наглазник Eyecup Eg вместе с резиновой рамкой. Совместимые камеры: все камеры EOS с наглазником типа Eg EOS-1D Mark IV, EOS-1D X

EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark IV, EOS 5DS, EOS 5DS R

EOS 7D, EOS 7D Mark II, EOS 70D Видео Наш обзор

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