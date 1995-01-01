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Наглазник Canon Eg Eyecup для EOS 1D X, 5DS, 5DS R, 7D Mk II и др.

Код товара:00000050529
Артикул:1889B001

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Наглазник Eyecup Eg вместе с резиновой рамкой.

Совместимые камеры: все камеры EOS с наглазником типа Eg

  • EOS-1D Mark IV, EOS-1D X
  • EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark IV, EOS 5DS, EOS 5DS R
  • EOS 7D, EOS 7D Mark II, EOS 70D