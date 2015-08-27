Классический слегка широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 35 мм пользуется признанием фотографов-документалистов благодаря возможности снимать объект в его естественной среде без искажения перспективы.

Превосходное качество съемки в условиях слабого освещения

Большая максимальная диафрагма f/1.4 пропускает на две ступени больше света, чем зум-объектив f/2.8, что делает этот объектив идеальным выбором для съемки с рук в условиях слабого освещения.

Широкая диафрагма позволяет фотографу ограничивать глубину резкости при съемке. Создание эффектов малой глубины резкости является одним из способов выделить объект съемки на заднем плане и наиболее эффективно, если используется в сочетании с широкоугольным полем зрения объектива.

Девятилепестковая диафрагма позволяет плавно и естественно «размыть» области, находящиеся вне фокуса.