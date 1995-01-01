Аккумуляторы Caisi NI-MH AA (No.5) — современные перезаряжаемые элементы питания с высокой емкостью 2500mAh и напряжением 1.2V. В комплекте 4 аккумулятора серого цвета с зеленой маркировкой.

Технические характеристики: емкость 2500mAh, напряжение 1.2V, вес 27.5г, размеры 50×14мм. Технология низкого саморазряда обеспечивает длительное хранение заряда. Рабочая температура: от -40°C до +100°C.