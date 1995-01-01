Аккумулятор Caisi NI-MH AA, емкость 2500 мАч, 4 шт. в комплекте
Код товара:УТ-00093800
Артикул:CS-AA2500n4kit
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиAA (R6)
В упаковке (штук)4
Ёмкость аккумулятора, мАч2500
Описание
Аккумуляторы Caisi NI-MH AA (No.5) — современные перезаряжаемые элементы питания с высокой емкостью 2500mAh и напряжением 1.2V. В комплекте 4 аккумулятора серого цвета с зеленой маркировкой.
Технические характеристики: емкость 2500mAh, напряжение 1.2V, вес 27.5г, размеры 50×14мм. Технология низкого саморазряда обеспечивает длительное хранение заряда. Рабочая температура: от -40°C до +100°C.
Подходят для фотовспышек, детских игрушек, пультов ДУ, фонариков, беспроводных мышей, клавиатур и других устройств с потреблением AA. Многократная перезарядка экономит бюджет и заботится об экологии. Готовы к использованию сразу после покупки!