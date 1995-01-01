Фонарь-маячок можно закрепить на одежду, рюкзак, сумку, собачий ошейник и так далее. Обозначает в темноте человека или вашего питомца для безопасности (например, при движении по дороге или при пересечении проезжей части). Встроенный светодиод работает в мерцающем режиме от батарейки-«таблетки» CR1220, которой хватает на 72 часа. В выключенном состоянии работает как катафот, то есть отражает свет от фар.