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Фонарь-маячок Фотон светодиодный SF-50, красный

  • светодиодный SF-50, красный
  • светодиодный SF-50, красный
  • светодиодный SF-50, красный
  • светодиодный SF-50, красный
  • светодиодный SF-50, красный
  • светодиодный SF-50, красный
  • светодиодный SF-50, красный
Код товара:УТ-00051536
Артикул:SF-50 R

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фонарь-маячок можно закрепить на одежду, рюкзак, сумку, собачий ошейник и так далее. Обозначает в темноте человека или вашего питомца для безопасности (например, при движении по дороге или при пересечении проезжей части). Встроенный светодиод работает в мерцающем режиме от батарейки-«таблетки» CR1220, которой хватает на 72 часа. В выключенном состоянии работает как катафот, то есть отражает свет от фар.