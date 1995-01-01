Фотобумага Intro A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)
Код товара:УТ-00078944
Артикул:MTA6-220-500
Товар не найден
Характеристики
Размер фотобумагиА6
Описание
Односторонняя матовая фотобумага формата А6 (10х15 см), 500 листов в упаковке. Высокая плотность: 220 г/м2. Поддерживает разрешение до 5760 dpi. Только для струйных принтеров! При печати пигментными чернилами рекомендуем оставить отпечаток на некоторое время для просушки. Готовые фотографии следует хранить вдали от прямого солнечного света: ультрафиолетовое излучение вызывает деградацию изображения. Страна производства: Китай.