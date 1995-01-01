Фотобумага Intro A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)

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Код товара: УТ-00078944 Артикул: MTA6-220-500 Код товара: УТ-00078944 Артикул: MTA6-220-500 Размер фотобумаги А6 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фотобумага Размер фотобумаги А6 Описание Односторонняя матовая фотобумага формата А6 (10х15 см), 500 листов в упаковке. Высокая плотность: 220 г/м2. Поддерживает разрешение до 5760 dpi. Только для струйных принтеров! При печати пигментными чернилами рекомендуем оставить отпечаток на некоторое время для просушки. Готовые фотографии следует хранить вдали от прямого солнечного света: ультрафиолетовое излучение вызывает деградацию изображения. Страна производства: Китай. Видео Наш обзор

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