Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотобумага Intro A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)

  • A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)
  • A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)
  • A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)
  • A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)
  • A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)
  • A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)
  • A6, матовая, 220 г/м2, 500 листов (MTA6-220-500)
Код товара:УТ-00078944
Артикул:MTA6-220-500

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Односторонняя матовая фотобумага формата А6 (10х15 см), 500 листов в упаковке. Высокая плотность: 220 г/м2. Поддерживает разрешение до 5760 dpi. Только для струйных принтеров! При печати пигментными чернилами рекомендуем оставить отпечаток на некоторое время для просушки. Готовые фотографии следует хранить вдали от прямого солнечного света: ультрафиолетовое излучение вызывает деградацию изображения. Страна производства: Китай.