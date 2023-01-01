Аккумулятор Leica BP-DC13 для Leica T / TL2, серебристый
Код товара : УТ-00001092
Артикул : 18772
8 500 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.065
Описание
Оригинальный аккумулятор для камер Leica T и TL2. Минимальная емкость: 985 мАч, напряжение 7.2 В. Полностью заряжается за 160 минут. Корпусная панель серебристого цвета.