Системы Boya BY-XM6 это невероятно лёгкие, миниатюрные и простые в использовании системы беспроводных микрофонов. Встроенный всенаправленный микрофон обеспечивает чистый, свободный от посторонних шумов звук, а благодаря использованию цифровой передачи на открытых частотах (2.4 ГГц) система защищена от включения посторонних радиопомех. Система BY-XM6 подходит для создания контента, ведения видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого. В данный комплект входит зарядный кейс для удобства работы.

Благодаря использованию технологии AFH (Adaptive Frequency Hopping) система постоянно сканирует диапазон частот и автоматически выбирает наименее загруженные. Максимальная дальность работы составляет 100 метров (при условии прямой видимости, без препятствий).

Вход для внешнего микрофона позволяет подключить малозаметный петличный микрофон (идет в комплекте). На ресивере также предусмотрен выход для наушников для мониторинга звука в режиме реального времени. Микрофонный выход ресивера переключается между режимами моно и стерео через меню. В комплекте идет 2 кабеля: TRS для фото-, видеокамер, аудиорекордеров и других звукозаписывающих устройств, TRRS – для гарнитурного входа смартфонов, ноутбуков и настольных ПК. Система работает от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые заряжаются по USB (порт USB-C) или в специальном зарядном кейсе.