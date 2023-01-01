Описание

Усовершенствованная УВЧ микрофонная радиосистема от Boya. Особенностью BY-WM8 Pro является цифровое компандирование сигнала, которое позволяет значительно снизить уровень статического шума и помех (статика неизбежна для аналоговой радиопередачи). У передатчиков также снижена дисторсия и частотное отклонение. Благодаря всему этому звук передается точнее и чище. В комплекте Pro-K1 идет всего 1 передатчик, но сама система двухканальная, вы можете купить и добавить второй передатчик позже.

Комплектация: приемник, 1 передатчик, 1 микрофон (с поролоновой ветрозащитой и держателем), стерео кабель с мини-штекером 3,5 мм, выходной кабель с XLR - 3.5 мм, 2 зажима на поясной ремень, адаптер для "башмака", инструкция на русском языке.