Беспроводная система Boya BY-WM8 Pro-K1, УВЧ
Код товара : УТ-00031897
Артикул : 1563
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
100
Тип передачи
аналоговый (УВЧ), с фазовой автоподстройкой частоты
Максимальная задержка
без задержки
Рабочая частота
568 - 599 МГц
Передатчик
Крепление антенны
Внешняя
Выходная мощность
10 мВт
Вес
80 г (без батарей)
Вес
90 г
Питание
2 элемента типоразмера АА
Питание
от передатчика
Время работы
4 часа
Время работы
6 часов
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
70
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
2 элемента типоразмера АА
Питание
от передатчика
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Вес
80 г (без батарей)
Вес
90 г
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Минимальная частотная характиристика, Гц
40
Приемник
Уровень выходного сигнала наушников
16 Ом, 30 мВ
Вес
80 г (без батарей)
Вес
90 г
Крепление антенны
Внешняя
Питание
2 элемента типоразмера АА
Питание
от передатчика
Выходы
Mini jack (3,5 мм)
Время работы
4 часа
Время работы
6 часов
Описание
Усовершенствованная УВЧ микрофонная радиосистема от Boya. Особенностью BY-WM8 Pro является цифровое компандирование сигнала, которое позволяет значительно снизить уровень статического шума и помех (статика неизбежна для аналоговой радиопередачи). У передатчиков также снижена дисторсия и частотное отклонение. Благодаря всему этому звук передается точнее и чище. В комплекте Pro-K1 идет всего 1 передатчик, но сама система двухканальная, вы можете купить и добавить второй передатчик позже.
Комплектация: приемник, 1 передатчик, 1 микрофон (с поролоновой ветрозащитой и держателем), стерео кабель с мини-штекером 3,5 мм, выходной кабель с XLR - 3.5 мм, 2 зажима на поясной ремень, адаптер для "башмака", инструкция на русском языке.