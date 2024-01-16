Boya BY-WM4 Pro-K3 — одна из модификаций популярной беспроводной радиосистемы BY-WM4 Pro. Эта модель специально разработана для работы с мобильными телефонами Apple (разъем Lightning). У модели Pro-K3 появилась возможность выбора между моно и стерео режимом работы (при использовании 2-х передатчиков), в моделях Pro-K1 и Pro-K2 этой функции нет, они автоматически сводят оба канала в моно. Небольшой размер ресивера позволяет легко использовать BY-WM4 Pro-К3 даже в том случае, когда телефон установлен на стабилизаторе.

Основные характеристики

Двухканальный беспроводной приёмник

Открытый диапазон частот 2.4 ГГц

Предназначен для работы с устройствами, оснащенными разъемом Lightning

Лёгкий и компактный

Рабочий диапазон 60 м (без препятствий)

Всенаправленный петличный микрофон в комплекте

Жёсткий чехол в комплекте

Питание передатчика – 2 батареи ААА, питание приемника: от подключенного устройства

Комплектация