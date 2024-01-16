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Беспроводная система Boya BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning

  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
  • BY-WM4 Pro-К3, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning
Код товара:УТ-00044537
Артикул:1642

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Boya BY-WM4 Pro-K3 — одна из модификаций популярной беспроводной радиосистемы BY-WM4 Pro. Эта модель специально разработана для работы с мобильными телефонами Apple (разъем Lightning). У модели Pro-K3 появилась возможность выбора между моно и стерео режимом работы (при использовании 2-х передатчиков), в моделях Pro-K1 и Pro-K2 этой функции нет, они автоматически сводят оба канала в моно. Небольшой размер ресивера позволяет легко использовать BY-WM4 Pro-К3 даже в том случае, когда телефон установлен на стабилизаторе.

Основные характеристики

  • Двухканальный беспроводной приёмник
  • Открытый диапазон частот 2.4 ГГц
  • Предназначен для работы с устройствами, оснащенными разъемом Lightning
  • Лёгкий и компактный
  • Рабочий диапазон 60 м (без препятствий)
  • Всенаправленный петличный микрофон в комплекте
  • Жёсткий чехол в комплекте
  • Питание передатчика – 2 батареи ААА, питание приемника: от подключенного устройства

Комплектация

  • Передатчик (TX4 Pro)
  • Приёмник (RXD)
  • Петличный микрофон
  • Поролоновая ветрозащита
  • Микрофонный зажим-держатель (крокодильчик)
  • Жесткий кейс для хранения
  • Инструкция на русском языке