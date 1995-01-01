Беспроводная система Boya BY-WM4 Pro-K2, цифровая, 2.4 ГГц (уцененный)
Код товара : УТ-00072772
Артикул : 1612 (у)
Причина уценки:
Вскрыта упаковка
11 890 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Разработанный для видеооператоров с ограниченным бюджетом и любителей видеосъёмки, BY-WM4 Pro представляет собой двухканальный беспроводной микрофон нового поколения, с возможностью записи двух источников звука* прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.
Поскольку это цифровая система, важным фактором является задержка (latency) – у данного микрофона она находится на минимальномуровне. И приемник, и передатчик имеют разъемы для наушников, однако обратная связь от оператора к ведущему здесь не предусмотрена. В комплекте идет петличный микрофон (по качеству сравним с BY-M1).
В целом, это очень простая и достаточно компактная беспроводная система, в основном для любительского применения.