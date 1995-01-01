Беспроводной микрофон Boya BY-WM3U, USB Type-C (уцененный)
Код товара : УТ-00075371
Артикул : 1671 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
9 590 ₽
Гарантия 1 год
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Описание
BY-WM3 — это 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система и комплексное решение для идеально чёткой записи звука. Он совместим с большинством смартфонов, планшетов, DSLR камер, любительских видеокамер, ПК и т. д. Чехол для зарядки может заряжать передатчики и приёмники в любом месте, что позволяет продлить время их работы, а он сам заряжается через порт USB-C. Имея лёгкий портативный корпус, BY-WM3 предназначен для видеооператоров, создателей контента и заядлых влогеров.
Комплектация:
Зарядный чехол
Миниатюрный передатчик с зажимом
Профессиональный компактный приёмник
Адаптер Lightning с сертификатом MFi
Адаптер TRS 3,5мм
Адаптер TRRS 3,5мм
Поролоновая ветрозащита
Меховая ветрозащита
Type-C – USB-A зарядный кабель (30см)