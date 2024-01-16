BY-WM3 — это 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система и комплексное решение для идеально чёткой записи звука. Он совместим с большинством смартфонов, планшетов, DSLR камер, любительских видеокамер, ПК и т. д. Чехол для зарядки может заряжать передатчики и приёмники в любом месте, что позволяет продлить время их работы, а он сам заряжается через порт USB-C. Имея лёгкий портативный корпус, BY-WM3 предназначен для видеооператоров, создателей контента и заядлых влогеров.



Комплектация:

Зарядный чехол

Миниатюрный передатчик с зажимом

Профессиональный компактный приёмник

Адаптер Lightning с сертификатом MFi

Адаптер TRS 3,5мм

Адаптер TRRS 3,5мм

Поролоновая ветрозащита

Меховая ветрозащита

Type-C – USB-A зарядный кабель (30см)