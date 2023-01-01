Беспроводной микрофон Boya BY-WM3U, USB Type-C
Код товара : УТ-00052178
Артикул : 1671
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Передатчик
Питание
Встроенный аккумулятор
Время работы
8ч *18 ч. При использовании зарядного кейса
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Питание
Встроенный аккумулятор
Чувствительность
-42дБ±3дБ(1дБ=1В/1Па на 1кГц)
Комплектация
Зарядный чехол Миниатюрный передатчик с зажимом Профессиональный компактный приёмник Адаптер Lightning с сертификатом MFi Адаптер TRS 3,5мм Адаптер TRRS 3,5мм Поролоновая ветрозащита Меховая ветрозащита Type-C – USB-A зарядный кабель (30см)
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Питание
Встроенный аккумулятор
Выходы
USB (тип C)
Время работы
8ч *18 ч. При использовании зарядного кейса
Описание
BY-WM3 — это 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система и комплексное решение для идеально чёткой записи звука. Он совместим с большинством смартфонов, планшетов, DSLR камер, любительских видеокамер, ПК и т. д. Чехол для зарядки может заряжать передатчики и приёмники в любом месте, что позволяет продлить время их работы, а он сам заряжается через порт USB-C. Имея лёгкий портативный корпус, BY-WM3 предназначен для видеооператоров, создателей контента и заядлых влогеров.
Комплектация:
Зарядный чехол
Миниатюрный передатчик с зажимом
Профессиональный компактный приёмник
Адаптер Lightning с сертификатом MFi
Адаптер TRS 3,5мм
Адаптер TRRS 3,5мм
Поролоновая ветрозащита
Меховая ветрозащита
Type-C – USB-A зарядный кабель (30см)