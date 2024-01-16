Беспроводная система Boya BY-WM3T2-U1, цифровая 2.4 ГГц, Type-C

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Код товара: УТ-00071518 Артикул: 1745 Код товара: УТ-00071518 Артикул: 1745 Направленность Всенаправленный Штекер USB тип C Запись звука Моно Тип микрофона Беспроводная система Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Направленность Всенаправленный Штекер USB тип C Запись звука Моно Тип микрофона Беспроводная система Описание BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей. Особенности 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система

Миниатюрная и портативная

Совместима с мобильными устройствами

Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°

Возможность активации функции шумоподавления

Не требует настройки, сопряжение производится автоматически

Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации

Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы

Рабочий диапазон 50 м Технические характеристики Тип трансмиссии: 2,4 ГГц

Диаграмма направленности: Всенаправленная

Частотная характеристика: 20 Гц-16 кГц

Сигнал/Шум: 77 дБ

Чувствительность: -42 дБ

Частота дискретизации: 48 кГц

Динамический диапазон: 16 Бит

Дальность передачи: 50 м (без препятствий)

Выходная мощность РЧ: 6 дБ

Время работы аккумулятора TX: 10 часов

Ёмкость аккумулятора: 95 мАч

Зарядный порт: USB-C

Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм

RXU/RXD: 46х26,2х10 мм

Вес TX: 8,5 г

RXU/RXD: 5 г Комплектация BY-WM3T2-TX передатчик х1

BY-WM3T2-RXU приёмник х1

USB-C зарядный кабель х1

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