Беспроводная система Boya BY-WM3T2-U1, цифровая 2.4 ГГц, Type-C
Код товара:УТ-00071518
Артикул:1745
Товар не найден
Характеристики
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерUSB тип C
Запись звукаМоно
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.
Особенности
- 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система
- Миниатюрная и портативная
- Совместима с мобильными устройствами
- Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°
- Возможность активации функции шумоподавления
- Не требует настройки, сопряжение производится автоматически
- Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации
- Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы
- Рабочий диапазон 50 м
Технические характеристики
- Тип трансмиссии: 2,4 ГГц
- Диаграмма направленности: Всенаправленная
- Частотная характеристика: 20 Гц-16 кГц
- Сигнал/Шум: 77 дБ
- Чувствительность: -42 дБ
- Частота дискретизации: 48 кГц
- Динамический диапазон: 16 Бит
- Дальность передачи: 50 м (без препятствий)
- Выходная мощность РЧ: 6 дБ
- Время работы аккумулятора TX: 10 часов
- Ёмкость аккумулятора: 95 мАч
- Зарядный порт: USB-C
- Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм
- RXU/RXD: 46х26,2х10 мм
- Вес TX: 8,5 г
- RXU/RXD: 5 г
Комплектация
- BY-WM3T2-TX передатчик х1
- BY-WM3T2-RXU приёмник х1
- USB-C зарядный кабель х1
- Поролоновая ветрозащита х1