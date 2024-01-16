Беспроводная система Boya BY-WM3T2-U, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Type-C
Код товара:УТ-00061166
Артикул:1707
Товар не найден
Характеристики
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерUSB тип C
Запись звукаСтерео
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.
Особенности
- 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система
- Миниатюрная и портативная
- Совместима с мобильными устройствами
- Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°
- Возможность активации функции шумоподавления
- Не требует настройки, сопряжение производится автоматически
- Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации
- Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы
- Рабочий диапазон 50 м
Технические характеристики
- Тип трансмиссии 2,4 ГГц
- Диаграмма направленности Всенаправленная
- Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц
- Сигнал/Шум 77 дБ
- Чувствительность -42 дБ
- Частота дискретизации 48 кГц
- Динамический диапазон 16 Бит
- Дальность передачи 50 м (без препятствий)
- Выходная мощность РЧ 6 дБ
- Время работы аккумулятора TX 10 часов
- Ёмкость аккумулятора 95 мАч
- Зарядный порт USB-C
- Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм
- RXU/RXD: 46х26,2х10 мм
- Вес TX: 8,5 г
- RXU/RXD: 5 г
Комплектация
- BY-WM3T2-TX передатчик х2
- BY-WM3T2-RXU приёмник х1
- USB-C зарядный кабель х2
- Поролоновая ветрозащита х2