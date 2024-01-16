Беспроводная система Boya BY-WM3T2-D2, цифровая 2.4 ГГц, 2 канала, Lightning

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Код товара: УТ-00061165 Артикул: 1709 Код товара: УТ-00061165 Артикул: 1709 Направленность Всенаправленный Штекер Lightning Запись звука Стерео Тип микрофона Беспроводная система Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Направленность Всенаправленный Штекер Lightning Запись звука Стерео Тип микрофона Беспроводная система Описание BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей. Особенности 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система

Миниатюрная и портативная

Совместима с мобильными устройствами

Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°

Возможность активации функции шумоподавления

Не требует настройки, сопряжение производится автоматически

Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы

Рабочий диапазон 50 м Технические характеристики Тип трансмиссии 2,4 ГГц

Диаграмма направленности Всенаправленная

Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц

Сигнал/Шум 77 дБ

Чувствительность -42 дБ

Частота дискретизации 48 кГц

Динамический диапазон 16 Бит

Дальность передачи 50 м (без препятствий)

Выходная мощность РЧ 6 дБ

Время работы аккумулятора TX 10 часов

Ёмкость аккумулятора 95 мАч

Зарядный порт Lightning

Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм

RXU/RXD: 46х26,2х10 мм

Вес TX: 8,5 г

RXU/RXD: 5 г Комплектация BY-WM3T2-TX передатчик х2

BY-WM3T2-RXU приёмник х1

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