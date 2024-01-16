Беспроводная система Boya BY-WM3T2-D1 2,4ГГц, цифровая, Lightning

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Код товара: УТ-00061164 Артикул: 1705 Код товара: УТ-00061164 Артикул: 1705 Направленность Всенаправленный Штекер Lightning Запись звука Моно Тип микрофона Беспроводная система Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Направленность Всенаправленный Штекер Lightning Запись звука Моно Тип микрофона Беспроводная система Описание BOYA BY-WM3T1 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T1 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей. Особенности 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система

Миниатюрная и портативная

Совместима с мобильными устройствами

Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°

Возможность активации функции шумоподавления

Не требует настройки, сопряжение производится автоматически

Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации

Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы

Рабочий диапазон 50 м Технические характеристики Тип трансмиссии 2,4 ГГц

Диаграмма направленности Всенаправленная

Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц

Сигнал/Шум 77 дБ

Чувствительность -42 дБ

Частота дискретизации 48 кГц

Динамический диапазон 16 Бит

Дальность передачи 50 м (без препятствий)

Выходная мощность РЧ 6 дБ

Время работы аккумулятора TX 10 часов

Ёмкость аккумулятора 95 мАч

Зарядный порт USB-C

Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм

RXU/RXD: 46х26,2х10 мм

Вес TX: 8,5 г

RXU/RXD: 5 г Комплектация BY-WM3T1-D

BY-WM3T1-TX передатчик

BY-WM3T1-RXD приёмник

USB-C зарядный кабель

Поролоновая ветрозащита Видео Наш обзор

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