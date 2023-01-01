Описание

Boya BY-W4 — это беспроводная микрофонная система, которая обеспечивает качество вещания и надежную работу с чистым, четким звуком. Благодаря четырем каналам она идеально подходит для интервью с участием нескольких человек, живых выступлений, прямой трансляции, конференций, панельных дискуссий и других сюжетов.

4-канальная беспроводная система, удивительно простая в использовании

Беспроводная система BY-W4 позволяет использовать до четырех микрофонов одновременно, что делает ее идеальной для групповых презентаций, конференций или интервью.

Звук невероятного качества

Благодаря высококачественному встроенному всенаправленному микрофону, BY-W4 обеспечивает четкое и детализированное звучание.

Компактная и легкая

Передатчик со встроенным микрофоном весит всего 13 г и не привлекает внимания на одежде: его размеры (вместе с клипсой) составляют всего 5.9 х 1.8 х 1 см.

Два выходных кабеля 3.5 мм для максимальной совместимости и гибкости

В комплекте идет 2 кабеля: 3.5 мм TRRS – гарнитурный выход для смартфонов, планшетов и ноутбуков с комбинированным аудиоразъемом, и 3.5 TRS – для фото- и видеокамер, портативных рекордеров и другой звукозаписывающей техники.

Мониторинг звука в режиме реального времени

В комплекте идет кабель-разветвитель, который позволяет подключить к системе наушники для мониторинга качества звука.

Для записи звука на улице в комплекте идет 4 ворсовых ветрозащиты, которые эффективно подавляют помехи от ветра.

Комплектация: