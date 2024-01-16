Микрофон Boya BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм

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Код товара: УТ-00021181 Артикул: 1471 опт Код товара: УТ-00021181 Артикул: 1471 опт Число каналов 1 ВЧ фильтр Нет Соотношение сигнал / шум, дБ 75 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Эквивалентный уровень шума, дБА 19 дБА Выходное сопротивление < 1000 Ом Вес 52 г Чувствительность -40 дБ +/- 1 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 94 дБ SPL, 1 кГц) Комплектация микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Число каналов 1 ВЧ фильтр Нет Соотношение сигнал / шум, дБ 75 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Эквивалентный уровень шума, дБА 19 дБА Выходное сопротивление < 1000 Ом Вес 52 г Чувствительность -40 дБ +/- 1 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 94 дБ SPL, 1 кГц) Комплектация микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол Минимальная частотная характиристика, Гц 38 Гц Размеры 109 х 75 х 45 мм Питание 1 элемент типоразмера AAA Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц Направленность кардиоидная Подключение мини-джек 3.5 мм Основные Направленность Однонаправленный Штекер 3.5 мм TRS Запись звука Моно Тип микрофона Пушка (направленный) Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Компактный направленный микрофон типа «пушка» («shotgun»). Кардиоидная направленность позволяет концентрироваться на источниках звука, находящихся перед микрофоном, и игнорировать посторонний шум. Для гашения звуков от операций с камерой BY-VM01 имеет резиновый виброподвес. Для работы требуется 1 батарейка типоразмера ААА. В комплекте: поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, мягкий чехол. Направленность: кардиоидная (однонаправленный)

Амплитудно-частотная характеристика: 38 Гц - 20 кГц

Чувствительность: -40 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1В / Па, 1 кГц

Соотношение сигнал / шум: от 75 дБ

Резьбовое соединение 1/4″

Усиленная конструкция ABS

Питание: 1 батарея AAA (1.5 В)

Вес: 62 г Видео Наш обзор

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