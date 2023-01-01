Микрофон Boya BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00021181
Артикул : 1471 опт
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Передатчик
Вес
52 г
Питание
1 элемент типоразмера AAA
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Выходное сопротивление
< 1000 Ом
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
1 элемент типоразмера AAA
Тип микрофона
Моно
Чувствительность
-40 дБ +/- 1 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 94 дБ SPL, 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
19
Вес
52 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
38
Приемник
Вес
52 г
Питание
1 элемент типоразмера AAA
Описание
Компактный направленный микрофон типа «пушка» («shotgun»). Кардиоидная направленность позволяет концентрироваться на источниках звука, находящихся перед микрофоном, и игнорировать посторонний шум. Для гашения звуков от операций с камерой BY-VM01 имеет резиновый виброподвес. Для работы требуется 1 батарейка типоразмера ААА. В комплекте: поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, мягкий чехол.
- Направленность: кардиоидная (однонаправленный)
- Амплитудно-частотная характеристика: 38 Гц - 20 кГц
- Чувствительность: -40 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1В / Па, 1 кГц
- Соотношение сигнал / шум: от 75 дБ
- Резьбовое соединение 1/4″
- Усиленная конструкция ABS
- Питание: 1 батарея AAA (1.5 В)
- Вес: 62 г