Компактный направленный микрофон типа «пушка» («shotgun»). Кардиоидная направленность позволяет концентрироваться на источниках звука, находящихся перед микрофоном, и игнорировать посторонний шум. Для гашения звуков от операций с камерой BY-VM01 имеет резиновый виброподвес. Для работы требуется 1 батарейка типоразмера ААА. В комплекте: поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, мягкий чехол.