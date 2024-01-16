Микрофон Boya BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
Код товара:УТ-00021181
Артикул:1471 опт
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Соотношение сигнал / шум, дБ75 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА19 дБА
Выходное сопротивление< 1000 Ом
Вес52 г
Чувствительность-40 дБ +/- 1 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 94 дБ SPL, 1 кГц)
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол
Минимальная частотная характиристика, Гц38 Гц
Размеры109 х 75 х 45 мм
Питание1 элемент типоразмера AAA
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностькардиоидная
Подключениемини-джек 3.5 мм
НаправленностьОднонаправленный
Штекер3.5 мм TRS
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПушка (направленный)
Описание
Компактный направленный микрофон типа «пушка» («shotgun»). Кардиоидная направленность позволяет концентрироваться на источниках звука, находящихся перед микрофоном, и игнорировать посторонний шум. Для гашения звуков от операций с камерой BY-VM01 имеет резиновый виброподвес. Для работы требуется 1 батарейка типоразмера ААА. В комплекте: поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, мягкий чехол.
- Направленность: кардиоидная (однонаправленный)
- Амплитудно-частотная характеристика: 38 Гц - 20 кГц
- Чувствительность: -40 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1В / Па, 1 кГц
- Соотношение сигнал / шум: от 75 дБ
- Резьбовое соединение 1/4″
- Усиленная конструкция ABS
- Питание: 1 батарея AAA (1.5 В)
- Вес: 62 г