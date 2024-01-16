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Микрофон Boya BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм

  • BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
  • BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
  • BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
  • BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
  • BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
  • BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
  • BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
  • BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
  • BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
Код товара:УТ-00021181
Артикул:1471 опт

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный направленный микрофон типа «пушка» («shotgun»). Кардиоидная направленность позволяет концентрироваться на источниках звука, находящихся перед микрофоном, и игнорировать посторонний шум. Для гашения звуков от операций с камерой BY-VM01 имеет резиновый виброподвес. Для работы требуется 1 батарейка типоразмера ААА. В комплекте: поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, мягкий чехол.

  • Направленность: кардиоидная (однонаправленный)
  • Амплитудно-частотная характеристика: 38 Гц - 20 кГц
  • Чувствительность: -40 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1В / Па, 1 кГц
  • Соотношение сигнал / шум: от 75 дБ
  • Резьбовое соединение 1/4″
  • Усиленная конструкция ABS
  • Питание: 1 батарея AAA (1.5 В)
  • Вес: 62 г