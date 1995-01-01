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Беспроводная система Boya BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C

  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
  • BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
Код товара:УТ-00079434
Артикул:1764

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Boya BY-V4U – это 4-канальная беспроводная микрофонная система, которая позволяет легко подключаться к микрофону одновременно четырём источникам звука: комплекты можно использовать для записи выступлений, конференций, подкастов, видеоблогов, мобильной журналистики и так далее.

Встроенный всенаправленный микрофон передатчика обеспечивает захват звука на 360 градусов. Он также может похвастаться высокоэффективным шумоподавлением, которое позволяет улучшить эффект записи в шумной обстановке. Комплект BY-V4U оснащён цифровым аудиовыходом USB-C для смартфонов, планшетов, компьютеров и других мобильных устройств. Кроме того, приёмники имеют USB-C порты для зарядки, которые поддерживают зарядку и питание устройств во время использования.
* BY-V4U работает в диапазоне 2,4 ГГц и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и пропадания звука.

Характерные особенности:

  • Беспроводная передача до 200 метров без препятствий.
  • Высокопроизводительные алгоритмы шумоподавления с возможностью сохранения HD аудиоформата 48 кГц.
  • Широкий частотный диапазон 20-20 000 Гц обеспечивает исключительное качество звука.
  • До 6 часов работы передатчика.
  • Включение динамика устройства без отключения приёмника.
  • Вращающийся на 360° зажим на передатчике.
  • Систему всегда можно взять с собой, поместив её в прилагаемый зарядный чехол.

Комплектация:

  • Передатчик со встроенным микрофоном BY-V4-TX - 4 шт.
  • Приемник BY-V4-RXU - 1 шт.
  • Ветрозащита поролоновая - 4 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.
  • Булавка для сопряжения - 1 шт.
  • BY-V4-CC зарядный чехол - 1 шт.
  • USB-A – USB-C кабель - 1 шт.