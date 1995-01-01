Беспроводная система Boya BY-V4U, 2.4 ГГц, 4х TX + RX, USB-C
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Описание
Boya BY-V4U – это 4-канальная беспроводная микрофонная система, которая позволяет легко подключаться к микрофону одновременно четырём источникам звука: комплекты можно использовать для записи выступлений, конференций, подкастов, видеоблогов, мобильной журналистики и так далее.
Встроенный всенаправленный микрофон передатчика обеспечивает захват звука на 360 градусов. Он также может похвастаться высокоэффективным шумоподавлением, которое позволяет улучшить эффект записи в шумной обстановке. Комплект BY-V4U оснащён цифровым аудиовыходом USB-C для смартфонов, планшетов, компьютеров и других мобильных устройств. Кроме того, приёмники имеют USB-C порты для зарядки, которые поддерживают зарядку и питание устройств во время использования.
* BY-V4U работает в диапазоне 2,4 ГГц и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и пропадания звука.
Характерные особенности:
- Беспроводная передача до 200 метров без препятствий.
- Высокопроизводительные алгоритмы шумоподавления с возможностью сохранения HD аудиоформата 48 кГц.
- Широкий частотный диапазон 20-20 000 Гц обеспечивает исключительное качество звука.
- До 6 часов работы передатчика.
- Включение динамика устройства без отключения приёмника.
- Вращающийся на 360° зажим на передатчике.
- Систему всегда можно взять с собой, поместив её в прилагаемый зарядный чехол.
Комплектация:
- Передатчик со встроенным микрофоном BY-V4-TX - 4 шт.
- Приемник BY-V4-RXU - 1 шт.
- Ветрозащита поролоновая - 4 шт.
- Чехол для переноски - 1 шт.
- Булавка для сопряжения - 1 шт.
- BY-V4-CC зарядный чехол - 1 шт.
- USB-A – USB-C кабель - 1 шт.