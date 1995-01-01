Boya BY-V4U – это 4-канальная беспроводная микрофонная система, которая позволяет легко подключаться к микрофону одновременно четырём источникам звука: комплекты можно использовать для записи выступлений, конференций, подкастов, видеоблогов, мобильной журналистики и так далее.

Встроенный всенаправленный микрофон передатчика обеспечивает захват звука на 360 градусов. Он также может похвастаться высокоэффективным шумоподавлением, которое позволяет улучшить эффект записи в шумной обстановке. Комплект BY-V4U оснащён цифровым аудиовыходом USB-C для смартфонов, планшетов, компьютеров и других мобильных устройств. Кроме того, приёмники имеют USB-C порты для зарядки, которые поддерживают зарядку и питание устройств во время использования.

* BY-V4U работает в диапазоне 2,4 ГГц и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и пропадания звука.

Характерные особенности:

Беспроводная передача до 200 метров без препятствий.

Высокопроизводительные алгоритмы шумоподавления с возможностью сохранения HD аудиоформата 48 кГц.

Широкий частотный диапазон 20-20 000 Гц обеспечивает исключительное качество звука.

До 6 часов работы передатчика.

Включение динамика устройства без отключения приёмника.

Вращающийся на 360° зажим на передатчике.

Систему всегда можно взять с собой, поместив её в прилагаемый зарядный чехол.

Комплектация: