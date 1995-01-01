Беспроводные микрофонные системы серии BY-V идеально подходят для записи на ходу. Путешествуете ли вы, записываете ли подкасты или ведете прямые трансляции (стримы, конференции) – просто включите, подождите несколько секунд для автоматического соединения и начинайте запись. Приемники системы BY-V очень компактны, они могут использоваться вместе с электронными стабилизаторами (стедикамами), штативами, моноподами и другими держателями для телефонов. BY-V10 – одноканальная система типа «беспроводной микрофон + приемник», разработанная для устройств с портом USB-C (смартфоны, ноутбуки, стационарные компьютеры).

Отметим компактность микрофона: он немногим больше, чем проводной микрофон-петличка, малозаметный и не привлекающий внимания. Микрофон всенаправленный: вы можете расположить его на одежде как вертикально, так и горизонтально (в зависимости от того, что на вас надето) – это не повлияет на качество подбора. Дальность действия в условиях прямой видимости между микрофоном и приемником составляет 50 метров.

Ультракомпактная и легкая

Серия BY-V компактна, легка, ее удобно носить с собой. Вес передатчика составляет 9.5 г, а приемника — 6 г. Она также очень проста в использовании: просто подключите приемник, чтобы немедленно начать запись.

Одновременная запись и зарядка телефона

На боковой стороне ресивера серии BY-V предусмотрен порт для зарядки типа USB-C. Если во время записи ваше устройство необходимо зарядить, вы можете сделать это, используя универсальный USB аккумулятор, сетевое зарядное устройство или любой другой источник питания. Зарядка во время записи особенно актуальна для длительных сеансов записи: например, когда вы используете телефон для конференций по Zoom, ведения обучающих онлайн-курсов и т.д.

Шумоподавление улучшает качество звука

Серия BY-V идеально подходит как для обычных условий записи, так и для шумных помещений. Кнопка NR на передатчике активирует режим интеллектуального шумоподавления, который отфильтровывает большую часть шума окружающей среды, оставляя только чистый звук.

Длительный срок службы батареи

Срок службы батарей серии BY-V впечатляет: передатчик может непрерывно работать в течение 9 часов на одной зарядке, а приемнику зарядка и вовсе не нужна – он работает с питанием от подключенного устройства (смартфона или компьютера).