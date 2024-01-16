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Микрофон Boya BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS

  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
  • BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
Код товара:УТ-00034509
Артикул:1573

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Гибкий микрофон с 3,5 мм разъёмом TRRS (для смартфонов и ряда ноутбуков). Производит аудиозапись на мобильные устройства и на любое другое устройство, оборудованное комбинированным (гарнитурным) разъёмом 3.5 мм. Гибкий кабель регулирует угол по Вашему желанию. Микрофон не требует настройки, легок и удобен в использовании.

Микрофон BY-UM4 предназначен для записи более четкого и чистого звука во время видеоконференций и видеозвонков в Skype, WhasApp, Viber и других подобных программах.