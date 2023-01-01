Описание

Гибкий микрофон с 3,5 мм разъёмом TRRS (для смартфонов и ряда ноутбуков). Производит аудиозапись на мобильные устройства и на любое другое устройство, оборудованное комбинированным (гарнитурным) разъёмом 3.5 мм. Гибкий кабель регулирует угол по Вашему желанию. Микрофон не требует настройки, легок и удобен в использовании.

Микрофон BY-UM4 предназначен для записи более четкого и чистого звука во время видеоконференций и видеозвонков в Skype, WhasApp, Viber и других подобных программах.