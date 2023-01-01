Микрофон Boya BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
Код товара : УТ-00034509
Артикул : 1573
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Питание
от смартфона
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от смартфона
Чувствительность
-30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц
Эквивалентный уровень шума, дБА
20
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Питание
от смартфона
Описание
Гибкий микрофон с 3,5 мм разъёмом TRRS (для смартфонов и ряда ноутбуков). Производит аудиозапись на мобильные устройства и на любое другое устройство, оборудованное комбинированным (гарнитурным) разъёмом 3.5 мм. Гибкий кабель регулирует угол по Вашему желанию. Микрофон не требует настройки, легок и удобен в использовании.
Микрофон BY-UM4 предназначен для записи более четкого и чистого звука во время видеоконференций и видеозвонков в Skype, WhasApp, Viber и других подобных программах.