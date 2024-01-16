Микрофон Boya BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
Код товара:УТ-00034509
Артикул:1573
Товар не найден
Характеристики
Соотношение сигнал / шум, дБ74 дБ SPL
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА20 дБА
Чувствительность-30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц
Минимальная частотная характиристика, Гц35 Гц
Размерыдлина - 16 см
Питаниеот смартфона
Максимальная частотная характиристика, Гц18 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм TRRS (для смартфонов)
НаправленностьВсенаправленный
Штекер3.5 мм TRRS
Запись звукаМоно
Тип микрофонаМини (для смартфона и др.)
Описание
Гибкий микрофон с 3,5 мм разъёмом TRRS (для смартфонов и ряда ноутбуков). Производит аудиозапись на мобильные устройства и на любое другое устройство, оборудованное комбинированным (гарнитурным) разъёмом 3.5 мм. Гибкий кабель регулирует угол по Вашему желанию. Микрофон не требует настройки, легок и удобен в использовании.
Микрофон BY-UM4 предназначен для записи более четкого и чистого звука во время видеоконференций и видеозвонков в Skype, WhasApp, Viber и других подобных программах.