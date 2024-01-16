Микрофон для онлайн-конференций, видеосвязи, вебинаров и тому подобных сюжетов. Эффективно передает речь на дистанции до 5 метров и с углом охвата 180°. Подключается по USB 2.0 к компьютеру на базе Mac или Windows, питание получает также по USB, дополнительные источники не требуются. Для мониторинга уровня звука есть встроенный выход на наушники (3.5 мм). Микрофон защищен от повреждений прочной алюминиевой решеткой.

Комплектация: микрофон, USB – mini USB кабель (2 м), инструкция.