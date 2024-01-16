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Конференц-микрофон Boya BY-MC2, USB, для ПК

  • BY-MC2 (для ПК)
  • BY-MC2 (для ПК)
  • BY-MC2 (для ПК)
  • BY-MC2 (для ПК)
  • BY-MC2 (для ПК)
  • BY-MC2 (для ПК)
  • BY-MC2 (для ПК)
Код товара:УТ-00021491
Артикул:1435

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Микрофон для онлайн-конференций, видеосвязи, вебинаров и тому подобных сюжетов. Эффективно передает речь на дистанции до 5 метров и с углом охвата 180°. Подключается по USB 2.0 к компьютеру на базе Mac или Windows, питание получает также по USB, дополнительные источники не требуются. Для мониторинга уровня звука есть встроенный выход на наушники (3.5 мм). Микрофон защищен от повреждений прочной алюминиевой решеткой.

Комплектация: микрофон, USB – mini USB кабель (2 м), инструкция.

  • Тип преобразователя: конденсаторный
  • Диаграмма направленности: кардиоида
  • Амплитудно-частотная характеристика: 35 Гц – 18 кГц
  • Чувствительность: -42 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
  • Выходное сопротивление: 300 Ом
  • Источник питания: USB (5 В)
  • Размер: 117 х 97 х 24 мм
  • Вес: 250 г