Конференц-микрофон Boya BY-MC2, USB, для ПК
Код товара:УТ-00021491
Артикул:1435
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Выходное сопротивление300 Ом
Вес250 г
Чувствительность-42 дБ +/- 1 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)
Комплектациямикрофон, USB кабель (2 м)
Минимальная частотная характиристика, Гц35 Гц
Размеры117 х 97 х 24 мм
ПитаниеUSB 5В
Максимальная частотная характиристика, Гц18 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключениемикрофон: USB, наушники: 3.5 мм
НаправленностьОднонаправленный
ШтекерUSB тип А
Запись звукаМоно
Тип микрофонаКонференц-микрофон
Описание
Микрофон для онлайн-конференций, видеосвязи, вебинаров и тому подобных сюжетов. Эффективно передает речь на дистанции до 5 метров и с углом охвата 180°. Подключается по USB 2.0 к компьютеру на базе Mac или Windows, питание получает также по USB, дополнительные источники не требуются. Для мониторинга уровня звука есть встроенный выход на наушники (3.5 мм). Микрофон защищен от повреждений прочной алюминиевой решеткой.
Комплектация: микрофон, USB – mini USB кабель (2 м), инструкция.
- Тип преобразователя: конденсаторный
- Диаграмма направленности: кардиоида
- Амплитудно-частотная характеристика: 35 Гц – 18 кГц
- Чувствительность: -42 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
- Выходное сопротивление: 300 Ом
- Источник питания: USB (5 В)
- Размер: 117 х 97 х 24 мм
- Вес: 250 г