Конференц-микрофон Boya BY-MC2, USB, для ПК
Код товара : УТ-00021491
Артикул : 1435
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
250 г
Питание
USB 5В
Микрофон
Выходное сопротивление
300 Ом
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
USB 5В
Тип микрофона
Моно
Чувствительность
-42 дБ +/- 1 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)
Вес
250 г
Комплектация
микрофон, USB кабель (2 м)
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
250 г
Питание
USB 5В
Описание
Микрофон для онлайн-конференций, видеосвязи, вебинаров и тому подобных сюжетов. Эффективно передает речь на дистанции до 5 метров и с углом охвата 180°. Подключается по USB 2.0 к компьютеру на базе Mac или Windows, питание получает также по USB, дополнительные источники не требуются. Для мониторинга уровня звука есть встроенный выход на наушники (3.5 мм). Микрофон защищен от повреждений прочной алюминиевой решеткой.
Комплектация: микрофон, USB – mini USB кабель (2 м), инструкция.
- Тип преобразователя: конденсаторный
- Диаграмма направленности: кардиоида
- Амплитудно-частотная характеристика: 35 Гц – 18 кГц
- Чувствительность: -42 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
- Выходное сопротивление: 300 Ом
- Источник питания: USB (5 В)
- Размер: 117 х 97 х 24 мм
- Вес: 250 г