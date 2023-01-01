Усовершенствованный двойной петличный микрофон для телефонов на базе Android, а также для некоторых устройств Apple (iPad Pro, iMac, MacBook). Коннектор USB Type-C без проблем распознается устройством. Компактный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не требует внешнего питания. Длина кабеля (6 метров х2) достаточна для записи интервью или презентации.