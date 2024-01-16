Микрофон Boya BY-M3D, петличный, всенаправленный, двойной, USB Type-C
Код товара:УТ-00038068
Артикул:1607
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Соотношение сигнал / шум, дБ76 дБ
Эквивалентный уровень шума, дБА18 дБа
Разрешение (для микрофонов с АЦП)48 кГц, 16 бит
Вес80 г
Чувствительность-40 дБ ±3 дБ (1 кГц, 0 дБ =1 В/Па)
Комплектациямикрофон, клипса-крокодильчик (х2), поролоновая ветрозащита (х2), чехол
Минимальная частотная характиристика, Гц50 Гц
Размерыдлина кабеля 6 метров х2
Питаниеот смартфона
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
ПодключениеUSB Type-C
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерUSB тип C
Запись звукаСтерео
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Усовершенствованный двойной петличный микрофон для телефонов на базе Android, а также для некоторых устройств Apple (iPad Pro, iMac, MacBook). Коннектор USB Type-C без проблем распознается устройством. Компактный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не требует внешнего питания. Длина кабеля (6 метров х2) достаточна для записи интервью или презентации.