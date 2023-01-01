Микрофон Boya BY-M2, петличный, всенаправленный, для Apple iPhone
Код товара : УТ-00038066
Артикул : 1605
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
46 г
Питание
от смартфона
Входы
Lightning
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
76
Питание
от смартфона
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-40 дБ ±3 дБ (1 кГц, 0 дБ =1 В/Па)
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
44.1 / 48 кГц, 16 / 24 бит
Эквивалентный уровень шума, дБА
18
Вес
46 г
Комплектация
микрофон, переходник, клипса-крокодильчик, поролоновая ветрозащита
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
46 г
Питание
от смартфона
Описание
Усовершенствованный петличный микрофон для телефонов Apple. Сертифицированный Lightning коннектор (MFI) без проблем распознается устройством. Компактный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не требует внешнего питания. Микрофон выполнен с отдельным переходником для того, чтобы вы могли подключать и другие микрофоны к своему iPhone: вы покупаете микрофон и переходник в одной упаковке. Кроме того, кабель легко удлинить при необходимости: нужен обычный 3.5 мм кабель TRS (мама / папа).
Хорошее качество звука: для записи интервью, видеоблогов, презентаций и так далее.
Совместимость: мобильные устройства Apple iPhone и iPad с разъемом Lightning на базе iOS 8.0 или более поздней.