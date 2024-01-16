Микрофон Boya BY-M2, петличный, всенаправленный, для Apple iPhone
Код товара:УТ-00038066
Артикул:1605
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Соотношение сигнал / шум, дБ76 дБ
Эквивалентный уровень шума, дБА18 дБа
Разрешение (для микрофонов с АЦП)44.1 / 48 кГц, 16 / 24 бит
Вес46 г
Чувствительность-40 дБ ±3 дБ (1 кГц, 0 дБ =1 В/Па)
Комплектациямикрофон, переходник, клипса-крокодильчик, поролоновая ветрозащита
Минимальная частотная характиристика, Гц50 Гц
Размерыдлина кабеля 6 метров
Питаниеот смартфона
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
ПодключениеApple Lightning (MFI чип)
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерLightning
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Усовершенствованный петличный микрофон для телефонов Apple. Сертифицированный Lightning коннектор (MFI) без проблем распознается устройством. Компактный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не требует внешнего питания. Микрофон выполнен с отдельным переходником для того, чтобы вы могли подключать и другие микрофоны к своему iPhone: вы покупаете микрофон и переходник в одной упаковке. Кроме того, кабель легко удлинить при необходимости: нужен обычный 3.5 мм кабель TRS (мама / папа).
Хорошее качество звука: для записи интервью, видеоблогов, презентаций и так далее.
Совместимость: мобильные устройства Apple iPhone и iPad с разъемом Lightning на базе iOS 8.0 или более поздней.