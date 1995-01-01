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Микрофон Boya BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS (уцененный)

  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
  • BY-M1 Pro II, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00082191
Артикул:1763 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Обновленная версия микрофона BY-M1Pro: теперь для работы не требуются батарейки, просто подключите микрофон к камере или смартфону и начинайте запись. По сравнению с обычным BY-M1, здесь используется более качественный капсюль с меньшим уровнем собственного шума, имеется возможность прямого подключения наушников для мониторинга звука*, а также есть аттенюатор -10 дБ, который понижает уровень звука (обычно используется при записи громких звуков, чтобы избежать перегрузки микрофона). Микрофон снабжен переключателем TRS / TRRS (камера / смартфон), что позволяет использовать его и с камерами, и с телефонами, без дополнительных переходников.

Длинный кабель (6 метров) позволяет установить камеру на достаточно большом расстоянии без использования радиопередатчиков или удлинителей.

* Мониторинг звука возможен только в режиме «смартфон».