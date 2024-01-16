Миниатюрная беспроводная система для устройств с интерфейсом USB-C. Подходит для телефонов и планшетов на Android, Apple iPad, настольных компьютеров и ноутбуков. Передатчик оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, клипсой для крепления на одежде и съемной меховой защитой от ветра. Интересной особенностью BY-M1LV является то, что разъем для наушников располагается не на приемнике, а на передатчике, таким образом сам спикер может контролировать качество звука – система ориентирована на самостоятельную съемку, без помощи оператора. Эта простая и доступная система хорошо подойдет для записи блогов и другого контента.

На передатчике располагается несколько кнопок:

кнопки + и - регулируют громкость звука в наушниках

кнопка Mode регулирует уровень усиления микрофона (3 позиции )

двойное нажатие на Mode включает режим обратной связи для мониторинга звука через наушники

кнопка Mute является также выключателем: короткое нажатие временно приглушает звук, длинное нажатие полностью выключает микрофон

Разъема для подключение петличного микрофона у этой системы нет.

Передатчик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, которого хватает приблизительно на 6 часов. Приемник питается от того устройства, к которому он подключен (телефон, планшет, компьютер) и зарядки не требует.

Благодаря небольшим размерам Boya BY-M1LV можно использовать с электронными стабилизаторами.