Беспроводная система Boya BY-M1LV-U 2.4 ГГц, USB-C
Код товара : УТ-00061162
Артикул : 1704
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Тип передачи
цифровая с GFSK модуляцией
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Вес
10 г
Вес
18 г
Питание
от подключенного устройства
Время работы
6 часов
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
70
Максимум звукового давления (SPL), дБ
110
Питание
от подключенного устройства
Вес
10 г
Вес
18 г
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
10 г
Вес
18 г
Питание
от подключенного устройства
Время работы
6 часов
Описание
Миниатюрная беспроводная система для устройств с интерфейсом USB-C. Подходит для телефонов и планшетов на Android, Apple iPad, настольных компьютеров и ноутбуков. Передатчик оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, клипсой для крепления на одежде и съемной меховой защитой от ветра. Интересной особенностью BY-M1LV является то, что разъем для наушников располагается не на приемнике, а на передатчике, таким образом сам спикер может контролировать качество звука – система ориентирована на самостоятельную съемку, без помощи оператора. Эта простая и доступная система хорошо подойдет для записи блогов и другого контента.
На передатчике располагается несколько кнопок:
- кнопки + и - регулируют громкость звука в наушниках
- кнопка Mode регулирует уровень усиления микрофона (3 позиции)
- двойное нажатие на Mode включает режим обратной связи для мониторинга звука через наушники
- кнопка Mute является также выключателем: короткое нажатие временно приглушает звук, длинное нажатие полностью выключает микрофон
Разъема для подключение петличного микрофона у этой системы нет.
Передатчик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, которого хватает приблизительно на 6 часов. Приемник питается от того устройства, к которому он подключен (телефон, планшет, компьютер) и зарядки не требует.
Благодаря небольшим размерам Boya BY-M1LV можно использовать с электронными стабилизаторами.