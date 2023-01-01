Беспроводная система Boya BY-M1LV-D 2,4 ГГц, цифровая, Lightning (уцененный)
Код товара : УТ-00070121
Артикул : 1703 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
5 590 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Миниатюрная беспроводная система для устройств с интерфейсом Lightning. Подходит для iPhone и отдельных планшетов iPad. Передатчик оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, клипсой для крепления на одежде и съемной меховой защитой от ветра. Интересной особенностью BY-M1LV является то, что разъем для наушников располагается не на приемнике, а на передатчике, таким образом сам спикер может контролировать качество звука – система ориентирована на самостоятельную съемку, без помощи оператора. Эта простая и доступная система хорошо подойдет для записи блогов и другого контента.
На передатчике располагается несколько кнопок:
- кнопки + и - регулируют громкость звука в наушниках
- кнопка Mode регулирует уровень усиления микрофона (3 позиции)
- двойное нажатие на Mode включает режим обратной связи для мониторинга звука через наушники
- кнопка Mute является также выключателем: короткое нажатие временно приглушает звук, длинное нажатие полностью выключает микрофон
Разъема для подключение петличного микрофона у этой системы нет.
Передатчик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, которого хватает приблизительно на 6 часов. Приемник питается от того устройства, к которому он подключен (телефон, планшет, компьютер) и зарядки не требует.
Благодаря небольшим размерам Boya BY-M1LV можно использовать с электронными стабилизаторами.