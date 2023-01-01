Описание

Boya BY-M1DM – это версия популярного микрофона BY-M1, но с двумя петличками. Недорогой, бюджетный вариант для записи интервью. Длина кабеля от разветвителя до микрофона – 2.8 м, от разветвителя до камеры – 1.2 м. Микрофон BY-M1DM может использоваться как с камерами (разъем TRS), так и с мобильными устройствами или ноутбуками с комбинированным входом (TRRS). В первом случае требуется питание от батарейки LR44, во втором – питание не требуется. Оба микрофона записываются с объединением в 1 канал.

Характеристики:

Тип: электретный конденсаторный микрофон

Направленность: всенаправленный

Частотный диапазон: 65 Гц- 18 кГц

Чувствительность: -30 дБ +/-3 дБ / 0 дБ = 1V/Pa, 1кГц

Отношение Сигнал/шум 74 дБ

Выходное сопротивление: 1000 Ом или меньше

Вес микрофона: 2.5 г

Вес всего: 68 г

Комплектация: микрофон, 2 поролоновых ветрозащиты, 2 клипсы на одежду, батарейка LR44.