Микрофон Boya BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS)
Код товара : УТ-00027614
Артикул : 1512
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Беспроводная система
Количество каналов
2
Передатчик
Вес
68 г
Питание
телефон или ноутбук с комбинированным входом: не требуется; камера, рекордер: 1 батарейка LR44
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Выходное сопротивление
1000 Ом и менее
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электрентный конденсаторный
Питание
телефон или ноутбук с комбинированным входом: не требуется; камера, рекордер: 1 батарейка LR44
Чувствительность
-30 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Количество каналов
2
Вес
68 г
Комплектация
поролоновая ветрозащита (2), клипса-крокодильчик (2), батарейка LR44, адаптер с 3.5 на 6.35 мм, чехол
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
65
Приемник
Вес
68 г
Питание
телефон или ноутбук с комбинированным входом: не требуется; камера, рекордер: 1 батарейка LR44
Описание
Boya BY-M1DM – это версия популярного микрофона BY-M1, но с двумя петличками. Недорогой, бюджетный вариант для записи интервью. Длина кабеля от разветвителя до микрофона – 2.8 м, от разветвителя до камеры – 1.2 м. Микрофон BY-M1DM может использоваться как с камерами (разъем TRS), так и с мобильными устройствами или ноутбуками с комбинированным входом (TRRS). В первом случае требуется питание от батарейки LR44, во втором – питание не требуется. Оба микрофона записываются с объединением в 1 канал.
Характеристики:
- Тип: электретный конденсаторный микрофон
- Направленность: всенаправленный
- Частотный диапазон: 65 Гц- 18 кГц
- Чувствительность: -30 дБ +/-3 дБ / 0 дБ = 1V/Pa, 1кГц
- Отношение Сигнал/шум 74 дБ
- Выходное сопротивление: 1000 Ом или меньше
- Вес микрофона: 2.5 г
- Вес всего: 68 г
Комплектация: микрофон, 2 поролоновых ветрозащиты, 2 клипсы на одежду, батарейка LR44.