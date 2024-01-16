Микрофон Boya BY-M100D для iPhone (Lightning)
Код товара:УТ-00061587
Артикул:1702
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Соотношение сигнал / шум, дБ78 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА16 дБ
Вес9.5 г
Чувствительность-36 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1В/Па при 1 кГц)
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита, чехол
Минимальная частотная характиристика, Гц50 Гц
Размеры18 х 72 мм
Питаниеот устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц18 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
ПодключениеLightning
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерLightning
Запись звукаМоно
Тип микрофонаМини (для смартфона и др.)
Описание
Компактный всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств с разъемом Lightning (iPhone и некоторые модели iPad). Головка наклоняется на +/- 90°. Хорошо подходит для видеозвонков, записи блогов и так далее. Не требует питания или установки специальных приложений: благодаря сертификации и чипу MFi микрофон автоматически определяется системой (от iOS 10 и выше) при подключении, питание подается от телефона. В комплекте идет поролоновая защита от ветра и чехол.