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Микрофон Boya BY-M100D для iPhone (Lightning)

  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
  • BY-M100D для iPhone (Lightning)
Код товара:УТ-00061587
Артикул:1702

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств с разъемом Lightning (iPhone и некоторые модели iPad). Головка наклоняется на +/- 90°. Хорошо подходит для видеозвонков, записи блогов и так далее. Не требует питания или установки специальных приложений: благодаря сертификации и чипу MFi микрофон автоматически определяется системой (от iOS 10 и выше) при подключении, питание подается от телефона. В комплекте идет поролоновая защита от ветра и чехол.