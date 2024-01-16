Компактный всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств с разъемом Lightning (iPhone и некоторые модели iPad). Головка наклоняется на +/- 90°. Хорошо подходит для видеозвонков, записи блогов и так далее. Не требует питания или установки специальных приложений: благодаря сертификации и чипу MFi микрофон автоматически определяется системой (от iOS 10 и выше) при подключении, питание подается от телефона. В комплекте идет поролоновая защита от ветра и чехол.