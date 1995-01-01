Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Микрофон Boya BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм (уцененный)

  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
  • BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
Код товара:УТ-00077939
Артикул:1312 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Всенаправленный петличный микрофон, идеально подходящий для использования на смартфонах, зеркальных или беззеркальных фотокамерах, видеокамерах, аудиорекордерах и т.д. Полный охват, на 360°. Микрофон имеет встроенный, несъемный кабель с коннектором 3.5 мм, длина кабеля - 6 метров. Для дистанционного использования микрофон можно подключить к радиопередатчику с соответствующим аудиовходом.

  • Для записи на смартфон переключатель питания следует перевести в положение OFF
  • Для записи на камеру, рекордер или ПК питание следует включить.

Микрофон работает от 1 батарейки типоразмера LR 44 (есть в комплекте).

Комплектация:

  • микрофон
  • ветрозащита
  • металлическая клипса на лацкан с держателем для микрофона
  • батарейка LR 44
  • переходник 3.5 - 6.3 мм

Технические характеристики:

Тип: электретный конденсаторный микрофон
Направленность: всенаправленный
Частотный диапазон: 65 Гц- 18 кГц
Чувствительность: -30 дБ +/-3 дБ / 0 дБ = 1V/Pa, 1кГц
Отношение Сигнал/шум 74 дБ
Выходное сопротивление: 1000 Ом или меньше
Вес микрофона: 2.5 г
Вес блока питания: 18 г

Производитель: Boya Audio Equipment, Китай.