Адаптер Boya BY-K9 с 3.5 мм TRRS на USB Type-C (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076500 Артикул : 1748 (у)

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Переходник Boya BY-K9 позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRRS к мобильным устройствам, ноутбукам и ПК с разъемом USB Type-C. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов). Задать вопрос Причина уценки: Вскрытая упаковка 20% 1 990 ₽ 1 599 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Переходник Boya BY-K9 позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRRS к мобильным устройствам, ноутбукам и ПК с разъемом USB Type-C. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов).

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