Адаптер Boya BY-K9 с 3.5 мм TRRS на USB Type-C

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Код товара: УТ-00071517 Артикул: 1748 Код товара: УТ-00071517 Артикул: 1748 Штекер USB тип C Тип микрофона Переходник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Штекер USB тип C Тип микрофона Переходник Описание Переходник Boya BY-K9 позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRRS к мобильным устройствам, ноутбукам и ПК с разъемом USB Type-C. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов). Видео Наш обзор

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