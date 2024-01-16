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Адаптер Boya BY-K9 с 3.5 мм TRRS на USB Type-C

  • BY-K9 с 3.5 мм TRRS на USB Type-C
  • BY-K9 с 3.5 мм TRRS на USB Type-C
  • BY-K9 с 3.5 мм TRRS на USB Type-C
  • BY-K9 с 3.5 мм TRRS на USB Type-C
  • BY-K9 с 3.5 мм TRRS на USB Type-C
Код товара:УТ-00071517
Артикул:1748

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходник Boya BY-K9 позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRRS к мобильным устройствам, ноутбукам и ПК с разъемом USB Type-C. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов).