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Адаптер Boya BY-K3 с 3.5 мм TRRS на Lightning (MFi)

  • BY-K3 с 3.5 мм TRRS на Lightning (MFi)
  • BY-K3 с 3.5 мм TRRS на Lightning (MFi)
  • BY-K3 с 3.5 мм TRRS на Lightning (MFi)
  • BY-K3 с 3.5 мм TRRS на Lightning (MFi)
  • BY-K3 с 3.5 мм TRRS на Lightning (MFi)
Код товара:УТ-00043047
Артикул:1633

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Переходник позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRRS к телефонам Apple без соответствующего входа. Благодаря чипу с сертификацией MFi переходник автоматически определяется системой. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов).