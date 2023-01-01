Переходник позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRRS к телефонам Apple без соответствующего входа. Благодаря чипу с сертификацией MFi переходник автоматически определяется системой. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов).