Адаптер Boya BY-K1 с 3.5мм TRS на Lightning (MFi) (уцененный)
Код товара : УТ-00072362
Артикул : 1615 (у)
Причина уценки:
Без упаковки
20%
1 990 ₽
1 599 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Адаптер Boya BY-K1 позволяет подключать внешние микрофоны (например, беспроводные системы типа «приемник - передатчик») с гнездом 3.5мм TRS к смартфонам Apple с разъемом Lightning. Благодаря сертификации MFi адаптер автоматически распознается телефоном при подключении. Длина: 20 см.
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