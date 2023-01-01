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Адаптер Boya BY-K1 с 3.5мм TRS на Lightning (MFi) (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072362 Артикул : 1615 (у)

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Адаптер Boya BY-K1 позволяет подключать внешние микрофоны (например, беспроводные системы типа «приемник - передатчик») с гнездом 3.5мм TRS к смартфонам Apple с разъемом Lightning. Благодаря сертификации MFi адаптер автоматически распознается телефоном при подключении. Длина: 20 см. Задать вопрос Причина уценки: Без упаковки 20% 1 990 ₽ 1 599 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Адаптер Boya BY-K1 позволяет подключать внешние микрофоны (например, беспроводные системы типа «приемник - передатчик») с гнездом 3.5мм TRS к смартфонам Apple с разъемом Lightning. Благодаря сертификации MFi адаптер автоматически распознается телефоном при подключении. Длина: 20 см.

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