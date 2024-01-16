Адаптер Boya BY-K1 с 3.5мм TRS на Lightning (MFi) (уцененный)

<





>

Код товара: УТ-00072362 Артикул: 1615 (у) Код товара: УТ-00072362 Артикул: 1615 (у) Штекер Lightning Тип микрофона Переходник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Штекер Lightning Тип микрофона Переходник Описание Адаптер Boya BY-K1 позволяет подключать внешние микрофоны (например, беспроводные системы типа «приемник - передатчик») с гнездом 3.5мм TRS к смартфонам Apple с разъемом Lightning. Благодаря сертификации MFi адаптер автоматически распознается телефоном при подключении. Длина: 20 см. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.