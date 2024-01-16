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Адаптер Boya BY-K1 с 3.5мм TRS на Lightning (MFi)

  • BY-K1 с 3.5мм TRS на Lightning (MFi)
  • BY-K1 с 3.5мм TRS на Lightning (MFi)
  • BY-K1 с 3.5мм TRS на Lightning (MFi)
Код товара:УТ-00042872
Артикул:1615

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Boya BY-K1 позволяет подключать внешние микрофоны (например, беспроводные системы типа «приемник - передатчик») с гнездом 3.5мм TRS к смартфонам Apple с разъемом Lightning. Благодаря сертификации MFi адаптер автоматически распознается телефоном при подключении. Длина: 20 см.