Адаптер Boya BY-K1 позволяет подключать внешние микрофоны (например, беспроводные системы типа «приемник - передатчик») с гнездом 3.5мм TRS к смартфонам Apple с разъемом Lightning. Благодаря сертификации MFi адаптер автоматически распознается телефоном при подключении. Длина: 20 см.