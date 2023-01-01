Описание

BOYA BY-CM5 – это конденсаторный USB микрофон, совместимый с компьютерами на базе Mac и Windows, а также с большинством Android устройств с USB-C разъёмом (смартфоны, планшеты) . Его использование подходит для разнообразного применения, такого как студийная звукозапись в домашних условиях, подкастинг, видеозвонки, видеоконференции, запись вокала, музыкальных инструментов и прочее.

Благодаря возможности выбора между кардиоидной и всенаправленной диаграммами направленности данный микрофон позволяет настроить себя под разные условия записи, а поддержка высокого разрешения (24 бит 48 кГц) обеспечивает чистый звук.

Встроенный 3.5-мм вход для наушников позволит отслеживать качество звука непосредственно во время записи, без задержки. Встроенный совмещённый регулятор усиления, громкости в наушниках и отключения звука не занимает много места на корпусе. Текущий режим отображается с помощью цветной индикации: голубой – усиление, фиолетовый – громкость наушников, красный – звук выключен.

Используя настольную подставку, пользователи могут отрегулировать желаемый угол наклона микрофона. Подставку можно снять, чтобы поставить микрофон на настольный пантограф или микрофонную стойку – для этого в основании корпуса предусмотрена резьба 5/8".