Адаптер Boya BY-CIP позволяет подключать обычные микрофоны со штекером 3.5 мм (mini-jack, TRS) в гарнитурный разъем на смартфонах и планшетах. Обратите внимание, что при использовании стереомикрофона звук будет записываться в моно, т.к. у мобильных устройств всего 1 канал на запись по гарнитурному разъему.