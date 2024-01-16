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Адаптер Boya BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS, для смартфонов

  • BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS (для смартфонов)
  • BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS (для смартфонов)
  • BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS (для смартфонов)
  • BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS (для смартфонов)
  • BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS (для смартфонов)
  • BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS (для смартфонов)
  • BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS (для смартфонов)
Код товара:УТ-00022349
Артикул:1487

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Boya BY-CIP позволяет подключать обычные микрофоны со штекером 3.5 мм (mini-jack, TRS) в гарнитурный разъем на смартфонах и планшетах. Обратите внимание, что при использовании стереомикрофона звук будет записываться в моно, т.к. у мобильных устройств всего 1 канал на запись по гарнитурному разъему.