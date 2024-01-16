Адаптер Boya BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS, для смартфонов

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Код товара: УТ-00022349 Артикул: 1487 Код товара: УТ-00022349 Артикул: 1487 Штекер 3.5 мм TRS Тип микрофона Переходник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Штекер 3.5 мм TRS Тип микрофона Переходник Описание Адаптер Boya BY-CIP позволяет подключать обычные микрофоны со штекером 3.5 мм (mini-jack, TRS) в гарнитурный разъем на смартфонах и планшетах. Обратите внимание, что при использовании стереомикрофона звук будет записываться в моно, т.к. у мобильных устройств всего 1 канал на запись по гарнитурному разъему. Видео Наш обзор

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