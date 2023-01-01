Адаптер Boya BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS, для смартфонов
Код товара : УТ-00022349
Артикул : 1487
790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Описание
Адаптер Boya BY-CIP позволяет подключать обычные микрофоны со штекером 3.5 мм (mini-jack, TRS) в гарнитурный разъем на смартфонах и планшетах. Обратите внимание, что при использовании стереомикрофона звук будет записываться в моно, т.к. у мобильных устройств всего 1 канал на запись по гарнитурному разъему.