Клипсы Boya BY-C05 для петличных микрофонов, 3 шт.



Код товара: УТ-00021178 Артикул: 1445 Код товара: УТ-00021178 Артикул: 1445 Тип микрофона Держатель Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Держатель Описание Металлическая клипса-«крокодильчик» для петличных микрофонов. 3 шт. в комплекте. Диаметр зажима для микрофона: 6 мм. Видео Наш обзор

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