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Клипсы Boya BY-C05 для петличных микрофонов, 3 шт.

Код товара:УТ-00021178
Артикул:1445

Товар не найден

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Описание

Металлическая клипса-«крокодильчик» для петличных микрофонов. 3 шт. в комплекте. Диаметр зажима для микрофона: 6 мм.