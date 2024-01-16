Амортизационный подвес Boya BY-C04, универсальный, 19-22 мм

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Код товара: УТ-00024449 Артикул: 1353 Код товара: УТ-00024449 Артикул: 1353 Тип микрофона Держатель Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Держатель Описание Универсальный амортизационный подвес для профессиональных микрофонов-пушек диаметром 19 - 22 мм. Значительно снижает шумы от контакта с камерой, стойкой, микрофонной удочкой или другими держателями. Крепления: резьба 1/4" и 3/8", «пятка» для установки в горячий или холодный башмак. Совместимые модели: Boya BY-PVM1000, BY-PVM1000L.

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