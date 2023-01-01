Амортизационный подвес Boya BY-C04, универсальный, 19-22 мм
Код товара : УТ-00024449
Артикул : 1353
1 540 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Описание
Универсальный амортизационный подвес для профессиональных микрофонов-пушек диаметром 19 - 22 мм. Значительно снижает шумы от контакта с камерой, стойкой, микрофонной удочкой или другими держателями. Крепления: резьба 1/4" и 3/8", «пятка» для установки в горячий или холодный башмак.
Совместимые модели:
- Boya BY-PVM1000, BY-PVM1000L.
- Rode NTG-1, NTG-2, NTG-3, NTG-4
- Audio-Technica AT897, ATR6550
- Sennheiser MKH-416, ME66 / K6, MKE-600
- Azden SGM-1X, Sony ECM-CG50 и др.