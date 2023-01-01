Универсальный амортизационный подвес для профессиональных микрофонов-пушек диаметром 19 - 22 мм. Значительно снижает шумы от контакта с камерой, стойкой, микрофонной удочкой или другими держателями. Крепления: резьба 1/4" и 3/8", «пятка» для установки в горячий или холодный башмак.