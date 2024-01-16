Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Амортизационный подвес Boya BY-C04, универсальный, 19-22 мм

  • BY-C04 (универсальный, 19-22 мм)
  • BY-C04 (универсальный, 19-22 мм)
  • BY-C04 (универсальный, 19-22 мм)
  • BY-C04 (универсальный, 19-22 мм)
  • BY-C04 (универсальный, 19-22 мм)
Код товара:УТ-00024449
Артикул:1353

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальный амортизационный подвес для профессиональных микрофонов-пушек диаметром 19 - 22 мм. Значительно снижает шумы от контакта с камерой, стойкой, микрофонной удочкой или другими держателями. Крепления: резьба 1/4" и 3/8", «пятка» для установки в горячий или холодный башмак.

Совместимые модели:

  • Boya BY-PVM1000, BY-PVM1000L.
  • Rode NTG-1, NTG-2, NTG-3, NTG-4
  • Audio-Technica AT897, ATR6550
  • Sennheiser MKH-416, ME66 / K6, MKE-600
  • Azden SGM-1X, Sony ECM-CG50 и др.