Микрофон Boya BY-BM3030, направленный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00031650
Артикул : 1535
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
132 г
Питание
2 элемента типоразмера АА
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Выходное сопротивление
200 Ом
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
2 элемента типоразмера АА
Чувствительность
-38 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 94 дБ SPL, 1 кГц)
Акустический принцип
градиент давления
Эквивалентный уровень шума, дБА
16
Вес
132 г
Комплектация
поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
40
Приемник
Вес
132 г
Питание
2 элемента типоразмера АА
Описание
Накамерный узконаправленный микрофон-пушка среднего размера. Суперкардиоидная направленность позволяет отсекать посторонние шумы. Может использоваться как непосредственно на камере (при съемке динамичных сюжетов, с постоянным перемещением оператора), так и на выносной удочке или микрофонной стойке (рекомендуется для статичных сюжетов, улучшает качество подбора). Питание внутреннее: 2 батарейки типоразмера АА (около 150 часов записи на 1 комплекте). Выход на наушники позволяет оператору следить за уровнем записи при отсутствии соответствующего выхода на камере.
Пластиковое антивибрационное крепление гасит шумы, идущие от камеры (удары. щелчки, стуки). В комплекте 2 ветрозащиты: поролоновая (для записи в помещении) и меховая (искусственный мех, для записи на улице).
Boya BY-BM3030 и BY-BM3031 – внешне две очень похожие модели. Однако BY-BM3031 использует более качественную электронику. Во-первых, у него ниже уровень собственного шума: 14 дБА против 16 у BY-BM3030 (соотношение сигнал/шум 80 и 78 дБ соответственно). Кроме того, у BY-BM3031 есть встроенный аттенюатор (-10, 0, +20 дБ) и фильтр низких частот (80 Гц). Вероятно, по этой причине BY-BM3031 быстрее расходует заряд батарей: 120 часов на одном комплекте против 150 у BY-BM3030. У BY-BM3030 на корпусе расположен только выключатель.