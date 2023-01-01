Описание

Накамерный узконаправленный микрофон-пушка среднего размера. Суперкардиоидная направленность позволяет отсекать посторонние шумы. Может использоваться как непосредственно на камере (при съемке динамичных сюжетов, с постоянным перемещением оператора), так и на выносной удочке или микрофонной стойке (рекомендуется для статичных сюжетов, улучшает качество подбора). Питание внутреннее: 2 батарейки типоразмера АА (около 150 часов записи на 1 комплекте). Выход на наушники позволяет оператору следить за уровнем записи при отсутствии соответствующего выхода на камере.

Пластиковое антивибрационное крепление гасит шумы, идущие от камеры (удары. щелчки, стуки). В комплекте 2 ветрозащиты: поролоновая (для записи в помещении) и меховая (искусственный мех, для записи на улице).

Boya BY-BM3030 и BY-BM3031 – внешне две очень похожие модели. Однако BY-BM3031 использует более качественную электронику. Во-первых, у него ниже уровень собственного шума: 14 дБА против 16 у BY-BM3030 (соотношение сигнал/шум 80 и 78 дБ соответственно). Кроме того, у BY-BM3031 есть встроенный аттенюатор (-10, 0, +20 дБ) и фильтр низких частот (80 Гц). Вероятно, по этой причине BY-BM3031 быстрее расходует заряд батарей: 120 часов на одном комплекте против 150 у BY-BM3030. У BY-BM3030 на корпусе расположен только выключатель.