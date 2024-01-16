Всенаправленный микрофон для смартфонов. Совместим с iPhone / iPad / iPod touch и телефонами на базе Android. Обратите внимание: механическая совместимость не означает, что телефон не будет подхватывать помехи от GSM / Wi-Fi / Bluetooth модулей телефона. Отсутствие помех возможно только при переводе телефона в режим «полета». Всенаправленность означает, что микрофон BY-A100 одинаково чувствителен ко звукам, поступающим со всех сторон. Выпускается в 3 цветах: золотистом. серебристом и сером.

Технические характеристики: