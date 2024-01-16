Микрофон Boya BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
Код товара:УТ-00021182
Артикул:1440
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Соотношение сигнал / шум, дБ76 дБ
Механизм акустического преобразованияЭлектрентный конденсаторный
Вес18 г
Чувствительность-30 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Комплектациямикрофон, чехол
Минимальная частотная характиристика, Гц35 Гц
Размерыдиаметр: прибл. 1 см, длина: прибл. 2 см
Питаниеот телефона
Максимальная частотная характиристика, Гц18000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм, гарнитурный разъем (TRRS)
НаправленностьВсенаправленный
Штекер3.5 мм TRRS
Запись звукаМоно
Тип микрофонаМини (для смартфона и др.)
Описание
Всенаправленный микрофон для смартфонов. Совместим с iPhone / iPad / iPod touch и телефонами на базе Android. Обратите внимание: механическая совместимость не означает, что телефон не будет подхватывать помехи от GSM / Wi-Fi / Bluetooth модулей телефона. Отсутствие помех возможно только при переводе телефона в режим «полета». Всенаправленность означает, что микрофон BY-A100 одинаково чувствителен ко звукам, поступающим со всех сторон. Выпускается в 3 цветах: золотистом. серебристом и сером.
Технические характеристики:
- Звук: моно
- Направленность: всенаправленный
- Частотная чувствительность: 35 Гц - 18 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 76 дБ
- Чувствительность: -30 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1V / Па, 1 кГц
- Питание: от телефона
- Комплектация: микрофон, чехол