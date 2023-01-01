Микрофон Boya BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS (уцененный)
Код товара : УТ-00069209
Артикул : 1440 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка.
990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Всенаправленный микрофон для смартфонов. Совместим с iPhone / iPad / iPod touch и телефонами на базе Android. Обратите внимание: механическая совместимость не означает, что телефон не будет подхватывать помехи от GSM / Wi-Fi / Bluetooth модулей телефона. Отсутствие помех возможно только при переводе телефона в режим «полета». Всенаправленность означает, что микрофон BY-A100 одинаково чувствителен ко звукам, поступающим со всех сторон. Выпускается в 3 цветах: золотистом. серебристом и сером.
Технические характеристики:
- Звук: моно
- Направленность: всенаправленный
- Частотная чувствительность: 35 Гц - 18 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 76 дБ
- Чувствительность: -30 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1V / Па, 1 кГц
- Питание: от телефона
- Комплектация: микрофон, чехол