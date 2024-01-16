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Микрофон Boya BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS (уцененный)

  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
  • BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
Код товара:УТ-00069209
Артикул:1440 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Всенаправленный микрофон для смартфонов. Совместим с iPhone / iPad / iPod touch и телефонами на базе Android. Обратите внимание: механическая совместимость не означает, что телефон не будет подхватывать помехи от GSM / Wi-Fi / Bluetooth модулей телефона. Отсутствие помех возможно только при переводе телефона в режим «полета». Всенаправленность означает, что микрофон BY-A100 одинаково чувствителен ко звукам, поступающим со всех сторон. Выпускается в 3 цветах: золотистом. серебристом и сером.

Технические характеристики:

  • Звук: моно
  • Направленность: всенаправленный
  • Частотная чувствительность: 35 Гц - 18 кГц
  • Соотношение сигнал / шум: 76 дБ
  • Чувствительность: -30 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1V / Па, 1 кГц
  • Питание: от телефона
  • Комплектация: микрофон, чехол