Беспроводная система Boya Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц

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Код товара: УТ-00071515 Артикул: 1746 Код товара: УТ-00071515 Артикул: 1746 Дальность действия 100 м (это значение протестировано на открытых площадках без каких-либо помех в соответствии со стандартом FCC) Тип передачи цифровая Рабочая частота 2.4 ГГц Число каналов двухканальная Соотношение сигнал / шум, дБ > 85 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Вес 99 г Чувствительность - 42 дБ Комплектация 2 микрофона, приемник, зарядный кейс, 2 пушистых ветрозащиты, переходник на аналоговый выход 3,5 мм TRS, цифровой выход USB-C и iOS Lightning Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Беспроводная система Дальность действия 100 м (это значение протестировано на открытых площадках без каких-либо помех в соответствии со стандартом FCC) Тип передачи цифровая Рабочая частота 2.4 ГГц Микрофон Число каналов двухканальная Соотношение сигнал / шум, дБ > 85 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Вес 99 г Чувствительность - 42 дБ Комплектация 2 микрофона, приемник, зарядный кейс, 2 пушистых ветрозащиты, переходник на аналоговый выход 3,5 мм TRS, цифровой выход USB-C и iOS Lightning Минимальная частотная характиристика, Гц 20 Гц Размеры 112 x 73 x 33 мм Питание встроенный литий-ионный аккумулятор 1000 мАч Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц Направленность всенаправленный Подключение аналоговый выход 3,5 мм TRS, цифровой выход USB-C и iOS Lightning Передатчик Вес передатчика 12 г Антенна передатчика Встроенная Питание передатчика литий-ионный аккумулятор 120 мАч Размеры передатчика 59 × 16,2 × 12,8 мм Приемник Антенна приемника Встроенная Вес приемника 15 г Питание приемника литий-ионный аккумулятор 95 мАч Размеры приемника 61 × 18,2 × 12,8 мм Основные Направленность Всенаправленный Штекер USB тип C, Lightning, 3.5 мм TRS Запись звука Моно + стерео Тип микрофона Беспроводная система Описание Универсальная, ультракомпактная, беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, оснащенная разъемами USB-C, Lightning и 3,5 мм TRS, является идеальным решением для создателей контента, которым требуется высококачественная запись звука без необходимости использования нескольких разъемов или адаптеров. Конструкция «все в одном», двухканальная беспроводная технология и простая в использовании настройка делают ее идеальным выбором для тех, кто хочет вывести свою аудиозапись на новый уровень. Передатчик и приемник: Тип передачи: Цифровая частота 2,4 ГГц

Модуляция: Цифровая модуляция

Полярный рисунок: Всенаправленная

Антенна: Керамическая антенна

Рабочий диапазон: (без препятствий) Расстояние до 100 м (это значение протестировано на открытых площадках без каких-либо помех в соответствии со стандартом FCC).

Выходная радиочастотная мощность: <10 МВт

Искажение: <0.01%

Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц

Частота дискретизации: 48 кГц

Скорость передачи данных: 16 бит

Соотношение сигнал/шум: > 85 дБ

Чувствительность: - 42 дБ

Аудиовход - TX: встроенный микрофонный капсюль

Аудиовыход - RX: аналоговый выход 3,5 мм TRS, цифровой выход USB-C и iOS Lightning

Напряжение и емкость аккумулятора: прием: 3,7 В /95 мАч; Прием: 3,7 В / 120 мАч

Требования к питанию: встроенный литий-ионный аккумулятор / контакты для зарядки / порт для зарядки USB-C

Длительное время автономной работы: передача данных: около 10 часов, передача данных: около 6 часов

Вес: передатчик: 12 г, ресивер: 15 г (с адаптером)

Размеры: 59 х 16,2 х 12,8 мм; RX: 61 х 18,2 х 12,8 мм

Рабочая температура: от o ℃ до +50℃

Температура хранения: от -10 ℃ до +50 ℃ Чехол для зарядки: Емкость аккумулятора: 1000 мАч

Время зарядки: Около 1,5 часов

Разъем для зарядки: USB-C

Вес: 99 г

Размеры: 112 x 73 x 33 мм

Рабочая температура: от 0 ℃ до +50 ℃

Температура хранения: от -10 ℃ до +50 ℃ Видео Наш обзор

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