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Беспроводная система Boya Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц

  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
  • Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
Код товара:УТ-00071515
Артикул:1746

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальная, ультракомпактная, беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, оснащенная разъемами USB-C, Lightning и 3,5 мм TRS, является идеальным решением для создателей контента, которым требуется высококачественная запись звука без необходимости использования нескольких разъемов или адаптеров. Конструкция «все в одном», двухканальная беспроводная технология и простая в использовании настройка делают ее идеальным выбором для тех, кто хочет вывести свою аудиозапись на новый уровень.

Передатчик и приемник:

  • Тип передачи: Цифровая частота 2,4 ГГц
  • Модуляция: Цифровая модуляция
  • Полярный рисунок: Всенаправленная
  • Антенна: Керамическая антенна
  • Рабочий диапазон: (без препятствий) Расстояние до 100 м (это значение протестировано на открытых площадках без каких-либо помех в соответствии со стандартом FCC).
  • Выходная радиочастотная мощность: <10 МВт
  • Искажение: <0.01%
  • Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
  • Частота дискретизации: 48 кГц
  • Скорость передачи данных: 16 бит
  • Соотношение сигнал/шум: > 85 дБ
  • Чувствительность: - 42 дБ
  • Аудиовход - TX: встроенный микрофонный капсюль
  • Аудиовыход - RX: аналоговый выход 3,5 мм TRS, цифровой выход USB-C и iOS Lightning
  • Напряжение и емкость аккумулятора: прием: 3,7 В /95 мАч; Прием: 3,7 В / 120 мАч
  • Требования к питанию: встроенный литий-ионный аккумулятор / контакты для зарядки / порт для зарядки USB-C
  • Длительное время автономной работы: передача данных: около 10 часов, передача данных: около 6 часов
  • Вес: передатчик: 12 г, ресивер: 15 г (с адаптером)
  • Размеры: 59 х 16,2 х 12,8 мм; RX: 61 х 18,2 х 12,8 мм
  • Рабочая температура: от o ℃ до +50℃
  • Температура хранения: от -10 ℃ до +50 ℃

Чехол для зарядки:

  • Емкость аккумулятора: 1000 мАч
  • Время зарядки: Около 1,5 часов
  • Разъем для зарядки: USB-C
  • Вес: 99 г
  • Размеры: 112 x 73 x 33 мм
  • Рабочая температура: от 0 ℃ до +50 ℃
  • Температура хранения: от -10 ℃ до +50 ℃