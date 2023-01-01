Универсальная, ультракомпактная, беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, оснащенная разъемами USB-C, Lightning и 3,5 мм TRS, является идеальным решением для создателей контента, которым требуется высококачественная запись звука без необходимости использования нескольких разъемов или адаптеров. Конструкция «все в одном», двухканальная беспроводная технология и простая в использовании настройка делают ее идеальным выбором для тех, кто хочет вывести свою аудиозапись на новый уровень.