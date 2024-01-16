Беспроводная система Boya Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц
Код товара:УТ-00071515
Артикул:1746
Товар не найден
Характеристики
Дальность действия100 м (это значение протестировано на открытых площадках без каких-либо помех в соответствии со стандартом FCC)
Тип передачицифровая
Рабочая частота2.4 ГГц
Число каналовдвухканальная
Соотношение сигнал / шум, дБ> 85 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Вес99 г
Чувствительность- 42 дБ
Комплектация2 микрофона, приемник, зарядный кейс, 2 пушистых ветрозащиты, переходник на аналоговый выход 3,5 мм TRS, цифровой выход USB-C и iOS Lightning
Минимальная частотная характиристика, Гц20 Гц
Размеры112 x 73 x 33 мм
Питаниевстроенный литий-ионный аккумулятор 1000 мАч
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключениеаналоговый выход 3,5 мм TRS, цифровой выход USB-C и iOS Lightning
Вес передатчика12 г
Антенна передатчикаВстроенная
Питание передатчикалитий-ионный аккумулятор 120 мАч
Размеры передатчика59 × 16,2 × 12,8 мм
Антенна приемникаВстроенная
Вес приемника15 г
Питание приемникалитий-ионный аккумулятор 95 мАч
Размеры приемника61 × 18,2 × 12,8 мм
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерUSB тип C, Lightning, 3.5 мм TRS
Запись звукаМоно + стерео
Тип микрофонаБеспроводная система
Описание
Универсальная, ультракомпактная, беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, оснащенная разъемами USB-C, Lightning и 3,5 мм TRS, является идеальным решением для создателей контента, которым требуется высококачественная запись звука без необходимости использования нескольких разъемов или адаптеров. Конструкция «все в одном», двухканальная беспроводная технология и простая в использовании настройка делают ее идеальным выбором для тех, кто хочет вывести свою аудиозапись на новый уровень.
Передатчик и приемник:
- Тип передачи: Цифровая частота 2,4 ГГц
- Модуляция: Цифровая модуляция
- Полярный рисунок: Всенаправленная
- Антенна: Керамическая антенна
- Рабочий диапазон: (без препятствий) Расстояние до 100 м (это значение протестировано на открытых площадках без каких-либо помех в соответствии со стандартом FCC).
- Выходная радиочастотная мощность: <10 МВт
- Искажение: <0.01%
- Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
- Частота дискретизации: 48 кГц
- Скорость передачи данных: 16 бит
- Соотношение сигнал/шум: > 85 дБ
- Чувствительность: - 42 дБ
- Аудиовход - TX: встроенный микрофонный капсюль
- Аудиовыход - RX: аналоговый выход 3,5 мм TRS, цифровой выход USB-C и iOS Lightning
- Напряжение и емкость аккумулятора: прием: 3,7 В /95 мАч; Прием: 3,7 В / 120 мАч
- Требования к питанию: встроенный литий-ионный аккумулятор / контакты для зарядки / порт для зарядки USB-C
- Длительное время автономной работы: передача данных: около 10 часов, передача данных: около 6 часов
- Вес: передатчик: 12 г, ресивер: 15 г (с адаптером)
- Размеры: 59 х 16,2 х 12,8 мм; RX: 61 х 18,2 х 12,8 мм
- Рабочая температура: от o ℃ до +50℃
- Температура хранения: от -10 ℃ до +50 ℃
Чехол для зарядки:
- Емкость аккумулятора: 1000 мАч
- Время зарядки: Около 1,5 часов
- Разъем для зарядки: USB-C
- Вес: 99 г
- Размеры: 112 x 73 x 33 мм
- Рабочая температура: от 0 ℃ до +50 ℃
- Температура хранения: от -10 ℃ до +50 ℃